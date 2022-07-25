Предприниматели Приморья приобретают российское Программное обеспечение со скидкой

Программное обеспечение в пользование за полцены уже получили больше двух тысяч предпринимателей

Компании из Приморского края, занимающиеся информационными технологиями, имеют возможность приобрести российское программное обеспечение со значительной скидкой – 50 процентов. В рамках реализации государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, власти региона также предлагают различные меры поддержки для ИТ-компаний – гранты, льготные кредиты. Мерой поддержки в виде пятидесятипроцентной скидки на отечественное программное обеспечение, по сообщению министерства цифрового развития и связи Приморского края, в первой половине текущего, 2022 года воспользовались уже 2 284 предпринимателя региона. Также в краевом министерстве цифрового развития и связи отмечают, что российский софт пользуется спросом у бизнеса в условиях санкций: компании из Приморского края, занимающиеся информационными технологиями, приобрели программное обеспечение со скидкой в пятьдесят процентов на общую сумму более 9,1 миллиона рублей. Правительство Приморского края предлагает ИТ-компаниям принять участие в отраслевом опросе о мерах поддержки для отрасли информационных технологий, предусмотренных национальным проектом «Цифровая экономика». Например, можно получить грант на разработку отечественных решений, льготные кредиты или ипотеку.

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