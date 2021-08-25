В Приморье объяснили, кому положены льготы при догазификации домов

Приморцы подали свыше семи тысяч заявок на подключение к газу, доложил в ходе селекторного совещания с губернатором края Олегом Кожемяко министр энергетики и газоснабжения региона Андрей Леонтьев.

По его словам, в 28 населенных пунктах Приморья открыто свыше 40 отделений приема заявок. Самыми активными претендентами на догазификацию стали жители Уссурийска, где подано 2 123 заявки, а также Артема — 2 078 заявки и Надеждинского района — 825 заявок. При этом, как сообщили в пресс-службе региона, льготная категория граждан может получить поддержку из бюджета на приобретение оборудование для газификации своего дома. — Семьи с ветеранами Великой Отечественной войны могут установить газовое оборудование бесплатно, а также семьи, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума. Кроме того, 50%-я скидка предусмотрена семьям, чей доход выше 29 тысяч рублей, но ниже 56 тысяч рублей, — уточнила министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая. Также министерство энергетики и газоснабжения Приморья совместно с АО «Газпромбанк» ведут работу по «Газовой ипотеке» для льготного кредитования граждан на приобретение газового оборудования. Олег Кожемяко поручил усилить работу по оповещению населения о возможности подключиться к газу на льготных условиях. Напомним, прием заявок от жителей Приморья на подключение к газу домовладений принимаются в муниципалитетах, вошедших в первую очередь догазификации. Всего в крае до 2023 года планируется обеспечить «голубым топливом» более 72 тысяч частных домов. Специалисты бесплатно подведут газопровод до границы земельного участка домовладельца, а уже заводить газ в дом жители будут за свой счет. Ранее сообщалось, что, ориентировочно, эти работы обойдутся в 100- 200 тысяч рублей, в зависимости от конфигурации и площади земельного участка, размера самого жилого строения. В этом году работы по догазификации начнут в Уссурийске — там уже есть внутригородские сети газоснабжения. Отметим, работы по газификации региона ведутся в рамках государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020–2027 годы.

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