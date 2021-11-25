Объёмы строительства жилья в Приморье хотят увеличить почти в два раза

Объёмы строительства жилья в Приморье хотят увеличить почти в два раза
Объёмы строительства жилья в Приморье хотят увеличить почти в два раза
Сегодня, 16:15ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Не менее полутора миллиона квадратных метров жилья должны сдать в Приморье в 2023 году по национальному проекту. Об этом было заявлено в ходе онлайн-конференции ДОМ.РФ, на которой обсуждались ключевые направления развития жилищного строительства на Дальнем Востоке.

Министр строительства Приморья Виталий Блоцкий подчеркнул, что из запланированных на этот год 800 тысяч квадратных метров жилья в крае уже сдано в эксплуатацию более 640 тысяч «квадратов», отметили в пресс-службе региона.

— Новые механизмы государственной поддержки — инфраструктурные бюджетные кредиты, освоение федеральных земель, — позволят увеличить объемы строительства в Приморье почти в два раза — до 1,5 миллиона квадратных метров в 2023 году, — добавил министр.

Также отмечено, что одной из самых востребованных мер поддержки в регионе стала Дальневосточная ипотека. С момента запуска программы в 2019 году ею воспользовались более 7,3 тысяч приморцев.

Сюжеты:
Приморье
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