По данным регионального Россельхознадзора, значительно — почти в два раза в сравнении с прошлым годом, — увеличился ввоз в Приморье чая, кофе, приправ и табачного сырья из КНР, Индии, Вьетнама, Японии, Панамы и Лаоса.