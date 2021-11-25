Приморское меню: картофель — из Египта, грибы — из КНР, чай — из Панамы

Приморское меню: картофель — из Египта, грибы — из КНР, чай — из Панамы
Приморское меню: картофель — из Египта, грибы — из КНР, чай — из Панамы
Сегодня, 17:30ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
С начала 2021 года в Приморье было ввезено 336 571 тонн импортной подкарантинной продукции.

В частности, импортировано 155 213,5 тонн свежих и сушеных овощей, грибов и зелени из КНР, Таиланда и Республики Корея. Для сравнения в 2020 году — 139 821,6 тонн.

По данным регионального Россельхознадзора, значительно — почти в два раза в сравнении с прошлым годом, — увеличился ввоз в Приморье чая, кофе, приправ и табачного сырья из КНР, Индии, Вьетнама, Японии, Панамы и Лаоса.

С начала года возросли и объёмы поставок картофеля — из Пакистана, КНР и Египта в Приморье импортировано 16 641,9 тонн (в 2020 году — 10 928,4 тонн).

Из КНР, Вьетнама, Эквадора, Египта, Турции, Аргентины, Пакистана, Республики Корея, Филиппин и Индии ввезено 122 111,3 тонн свежих и сушеных фруктов и орехов.

Из Республики Корея, Японии, Китая, Нидерландов импортировано 186,7 тонн срезов цветов, горшечных растений, посадочного материала, семян растений для косметических целей, почвы, грунтов.

Сюжеты:
Приморье
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импортфрукты и овощиПриморье
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