В частности, импортировано 155 213,5 тонн свежих и сушеных овощей, грибов и зелени из КНР, Таиланда и Республики Корея. Для сравнения в 2020 году — 139 821,6 тонн.
По данным регионального Россельхознадзора, значительно — почти в два раза в сравнении с прошлым годом, — увеличился ввоз в Приморье чая, кофе, приправ и табачного сырья из КНР, Индии, Вьетнама, Японии, Панамы и Лаоса.
С начала года возросли и объёмы поставок картофеля — из Пакистана, КНР и Египта в Приморье импортировано 16 641,9 тонн (в 2020 году — 10 928,4 тонн).
Из КНР, Вьетнама, Эквадора, Египта, Турции, Аргентины, Пакистана, Республики Корея, Филиппин и Индии ввезено 122 111,3 тонн свежих и сушеных фруктов и орехов.
Из Республики Корея, Японии, Китая, Нидерландов импортировано 186,7 тонн срезов цветов, горшечных растений, посадочного материала, семян растений для косметических целей, почвы, грунтов.