Владивостокские парковки: сейчас бесплатно, но в два ряда. Будет в один, но за деньги

Часть участков на центральных улицах Владивостока оборудуют под платные парковки. Об этом заявил мэр города Константин Шестаков на заседании правительства Приморья в минувший вторник, 25 января.

— Платные парковочные пространства — это участки вдоль дорог, где улично-дорожная сеть позволяет парковаться без создания помех для других участников движения, — пояснила представитель пресс-службы мэрии. — Эти места будут выделены знаками, а также разметкой, чтобы автомобили выстраивались ровно, по линейке, а не криво, как получится или в два ряда, сужая трафик на дороге. За правильностью парковки будут следить мобильные комплексы фиксации нарушений. Планируется установка паркоматов, обеспечивающих приём денег за время нахождения авто на стоянке, кроме того, будет введена система удалённой оплаты через смартфон. Отмечается, что стоимость парковочного часа будет минимальной, её размер сейчас обсуждается и будет обнародован в ближайшее время. В качестве пилотного проекта платные парковочные пространства запустят в работу до 30 апреля на улицах Светланская, Фонтанная, Пологая, Прапорщика Комарова и Пограничная. Общее количество мест рассчитано на 395 машин, уточнил глава города. Далее по этой схеме планируется оборудовать парковки на других улицах. — Будет введено не менее 3 520 парковочных мест. В том числе в городе должны быть размещены плоскостные парковки на улицах Ивановская, Московская, Жигура, в районе Снеговая Падь. Их количество впоследствии может быть увеличено, — отметил мэр. Напомним, во Владивостоке строятся ещё и многоуровневые муниципальные автоматизированные парковки. Процесс их заполнения будет таков: водитель заезжает в парковочный бокс и покидает салон, после чего автомобиль забирает робот и поднимает его в свободную ячейку. Оплата будет производиться с помощью специального приложения для телефона или с помощью банковского терминала. Строительство первой завершается на Верхнепортовой, 6. Её обещали сдать в эксплуатацию в конце октября — начале ноября 2021 года, но перенсли на этот. Второй паркинг, рядом с домом № 56 на улице Светланской, намерены ввести в строй также в 2022 году. Прекращены работы по обустройству автоматизированной парковки на Адмирала Фокина. Для её размещения рассматривается участок на Корабельной набережной, в районе ж/д станции, где планируют смонтировать три модуля на 36 машин, комментируют в пресс-службе мэрии.

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