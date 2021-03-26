В Приморье количество выданных микрозаймов резко выросло

«Начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов. Так, в начале 2021 года она составляла около 70%. Вместе с тем в феврале по сравнению с январем текущего года было отмечено некоторое снижение выдачи займов „до зарплаты“. Однако, говорить в связи с этим о каких-либо тенденциях пока преждевременно — снижение достаточно незначительное и на очень коротком временном отрезке».