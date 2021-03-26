В Приморье количество выданных микрозаймов резко выросло

В Приморье количество выданных микрозаймов резко выросло

Сегодня, 14:10ЭкономикаФото: ИК "Золотой Рог"Число выданных микрозаймов растет высокими темпами
Среди дальневосточных регионов серьезную динамику роста продемонстрировала Якутия

По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2021 года количество выданных микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) составило 1,79 млн единиц.

Это на 15,5% больше, чем было выдано за аналогичный период прошлого года (в феврале 2020 года — 1,55 млн ед.). При этом по сравнению с предыдущим месяцем в феврале 2021 года количество выданных микрозаймов, напротив, несколько сократилось — на 6,5% (в январе 2021 г. — 1,91 млн ед.).

«Начиная с осени прошлого года, число выданных микрозаймов растет темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Во многом этот рост связан с увеличением в последнее время доли онлайн заявок в сегменте микрозаймов. Так, в начале 2021 года она составляла около 70%. Вместе с тем в феврале по сравнению с январем текущего года было отмечено некоторое снижение выдачи займов „до зарплаты“. Однако, говорить в связи с этим о каких-либо тенденциях пока преждевременно — снижение достаточно незначительное и на очень коротком временном отрезке».

Приморье расположилось на 25-й строчке рейтинга
Фото:с сайта НБКИ

Самую серьезную динамику роста числа выданных займов в феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года среди дальневосточных регионов продемонстрировала Республика Саха (Якутия) — +36,9%.

Приморье расположилось на 25-й строчке рейтинга с 24 957 выданными в феврале 2021 года микрозаймами против 20 911 кредитов за тот же период 2020 года. Рост составил по отношению к соответствующему периоду 19,3%.

Сюжеты:
Приморье
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