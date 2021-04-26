На майские праздники в Приморье закроются два пункта пропуска

На майские праздники в Приморье закроются два пункта пропуска
На майские праздники в Приморье закроются два пункта пропуска
Сегодня, 11:40ЭкономикаФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Грузоперевозчикам рекомендовано учитывать новое расписание
В Приморском крае на майских праздниках изменится режим работы автомобильных пунктов пропуска в КНР «Краскино» и «Турий Рог»

По информации Владивостокского филиала ФГКУ Росгранстрой, с 1 по 3 мая, а также 9 мая 2021 года автомобильный пункт пропуска «Краскино» в Китай работать не будет.

Автомобильный пункт пропуска «Турий Рог» не будет работать с 1 по 5 мая.

«Автомобильные пункты пропуска „Пограничный“ и „Полтавка“ будут функционировать в штатном режиме», — говорится в сообщении ФГКУ Росгранстрой.

Ведомство рекомендует грузоперевозчикам учитывать это обстоятельство при планировании пересечения российско-китайского участка государственной границы.

Сюжеты:
Приморье
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