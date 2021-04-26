Сфера услуг в Приморье оправляется от болезни

Сфера услуг в Приморье оправляется от болезни
Сфера услуг в Приморье оправляется от болезни
Сегодня, 10:02ЭкономикаФото: Медиахолдинг1MiНаметилась устойчивая тенденция наращивания их объемов
Наиболее пострадавшим сектором экономики от пандемии коронавируса в России признана сфера платных услуг населению. И предприятия Приморского края не исключение.

По информации Приморскстата, в I квартале 2021 года объем услуг, оказанных населению Приморского края, составил 38 млрд. рублей, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 5%. В 1,2 раза сократилось предоставление услуг санаториев, пансионов, домов и баз отдыха, в 1,6 раза — туристских услуг, на 15% — физической культуры и спорта.

Но, несмотря на то что практически всех видов услуг оказано меньше прошлогоднего, наметилась устойчивая тенденция наращивания их объемов.

Так, близки к достижению предпандемийного уровня учреждения культуры, бытовые и транспортные предприятия (99% и 93,6%, соответственно).

В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую долю -36% составили жилищно-коммунальные услуги, 16% — транспортные, 13% — телекоммуникационные, 9% — медицинские.

Из бытовых на 5% увеличился объем услуг по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов, пошиву и вязанию трикотажных изделий. В предвкушении отдыха, дач и шашлыков приморцы активно начали подготавливать своих «железных коней» к летнему сезону — услуг по ремонту транспортных средств, машин и оборудования оказано больше аналогичного периода предыдущего года на 16%.

Наибольший удельный вес в структуре бытовых услуг приходился на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (47%), услуги парикмахерских (18%), ремонт и строительство жилья и других построек (7%).

Сюжеты:
Приморье
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