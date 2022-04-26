В Приморье пройдёт российско-монгольский бизнес-форум

В Приморье пройдёт российско-монгольский бизнес-форум
В Приморье пройдёт российско-монгольский бизнес-форум
Сегодня, 15:30ЭкономикаФото: Игорь Новиков / правительство Приморского края
Российско-монгольский форум «Торговля и логистика» начнётся в Приморье 27 апреля. На мероприятие планируется обсудить вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества между странами, развитие импортно-экспортного и логистического потенциала, а также прочие важные вопросы.

Важной частью форума станет церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Союзом «Торгово-промышленная палата Приморского края» и Национальной торгово-промышленной палатой Монголии, а также торжественная церемония открытия Торгового представительства Монголии в Российской Федерации, которое расположится во Владивостоке.

В мероприятии примут участие первый вице-губернатор — председатель Правительства Приморского края Вера Щербина, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшин, представители Союза «Торгово-промышленная палата Приморского края» и Национальной Торгово-промышленной палаты Монголии, а также органов власти и бизнеса обеих стран.

Во время форума запланированы выступления с докладами почетных гостей. К примеру, Вера Щербина расскажет о перспективных направлениях для сотрудничества Приморского края и Монголии, заместитель министра промышленности и торговли Приморского края Сергей Русских — о развитии промышленности и торговли в Приморье и возможностях для организации сотрудничества в этой сфере между странами, руководитель агентства по туризму Приморья Арсений Крепский — о туристическом потенциале края. Кроме того, директор департамента по привлечению инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов регионального Инвестиционного агентства Елена Демиденко озвучит доклад на тему «Инвестиционные возможности и специальные экономические режимы Приморского края».

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