Инвестклимат в Приморье проверили на соответствие инвестстандарта

— Мы вместе делаем многое, чтобы улучшить инвестиционный климат в регионе. И эта работа должна приводить к конкретным результатам, — подчеркнула Вера Щербина.
Первым вопросом стала организация работы по новому Региональному инвестиционному стандарту 2.0, который в этом году внедряют в 30 пилотных регионах, в том числе в Приморье. В документе учтён лучший опыт регионов и призван обеспечить одинаково высокий уровень взаимодействия с инвесторами по всей стране.
Новый инвестстандарт включает пять ключевых элементов: инвестиционная декларация, агентство развития, инвестиционный комитет, свод инвестиционных правил и инвестиционная карта. Инвестиционная декларация является своего рода гарантией неизменности мер государственной поддержки для инвестора.
Агентство призвано привлекать частные инвестиции и содействовать активной реализации инвестиционных проектов, формировать благоприятный инвестиционный климат и повышать инвестиционную привлекательность региона. Отмечалось, что в Приморье уже есть такое агентство, у него — более 220 инвестиционных проектов на сопровождении. Поэтому этот пункт можно считать уже выполненным.
Инвестиционный комитет должен защищать права и законные интересы инвестора, в случае необходимости разрешать разногласия между инвестором и различными структурами. А под сводом инвестиционных правил понимается оптимальный, понятный и чёткий алгоритм действий инвестора, планирующего реализацию проекта на территории.
Заместитель председателя краевого правительства Николай Стецко рассказал, что специалисты провели анализ соответствия сроков оформления инвестором документов в Приморье требованиям стандарта. Из 47 процедур по 24 регион укладывается в срок, ещё по 20 — даже быстрее, чем того требует документ. По оставшимся трём предстоит подтянут сроки. Это вопросы формирования земельного участка, определение его рыночной стоимости, подготовка документов для получения разрешения на строительство для объектов культурного наследия.
— Точечно и системно будем проводить всю необходимую работу, — заверил Николай Стецко.
Он также отметил, что в июне на Инвестиционном портале Приморского края разместят своего рода «дорожную карту» инвестора по процедурам с указанием фактических сроков прохождения каждого шага. А вот инвестиционная карта в регионе уже существует. Она размещена на Инвестиционном портале Приморского края.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Приморья Владимир Бабич доложил об организации и промежуточных результатах сопровождения предпринимателей при технологическом присоединении к инженерным сетям, а заместитель министра строительства края Ольга Серебренникова выступила с докладом об упрощении нормативной базы в регионе по процедурам для получения разрешительной документации на строительство жилых зданий выше четырех этажей.
— Вы все видели, сколько в нынешнем году в условиях нарастающих санкций принято нормативных актов, в какие федеральные законы оперативно внесены изменения, в том числе в строительной отрасли. Я думаю, что все можно решить. Сегодня это как никогда актуально. Нужно лишь чётко ставить вопросы и не бояться выходить с инициативами. Есть профильные федеральные органы власти, есть заместители председателя правительства РФ, сам председатель правительства РФ. И все они открыты для нас. Мы можем получить резолюцию даже от президента России. Самое главное — захотеть. И не просто озвучивать, возникающие вопросы, а сопровождать их до конца, добиваясь нужного результата, — потребовала Вера Щербина.
Отметим, совершенствование мер поддержки бизнеса — важная часть мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Приморье. Результаты этой работы находят отражение в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ. Приморье на данный момент находится в 14 группе рейтинга.