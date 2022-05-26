Инвестклимат в Приморье проверили на соответствие инвестстандарта

— Вы все видели, сколько в нынешнем году в условиях нарастающих санкций принято нормативных актов, в какие федеральные законы оперативно внесены изменения, в том числе в строительной отрасли. Я думаю, что все можно решить. Сегодня это как никогда актуально. Нужно лишь чётко ставить вопросы и не бояться выходить с инициативами. Есть профильные федеральные органы власти, есть заместители председателя правительства РФ, сам председатель правительства РФ. И все они открыты для нас. Мы можем получить резолюцию даже от президента России. Самое главное — захотеть. И не просто озвучивать, возникающие вопросы, а сопровождать их до конца, добиваясь нужного результата, — потребовала Вера Щербина.