Приморские фермеры могут получить господдержку до 30 млн рублей

Приморские фермеры могут получить господдержку до 30 млн рублей
Приморские фермеры могут получить господдержку до 30 млн рублей
Сегодня, 11:40ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
В Приморье благодаря государственной поддержке появится еще пять семейных ферм. На развитие своих хозяйств животноводы и растениеводы могут получить до 30 млн рублей, сообщили в пресс-службе края.

На реализацию аграрных проектов в регионе за восемь лет выдано уже 58 грантов. Из них пять — в 2021 году. В приоритете — развитие молочного животноводства.

— Фермер из Дальнереченского района Анатолий Панченко получил грант на строительство новой молочной фермы, покупку техники и 35 высокопродуктивных коров из Новосибирска. Эдгар Акопян из Чугуевского района планирует на средства господдержки приобрести кормозаготовительную технику для молочного стада, насчитывающего более 200 коров. Предприниматель Елена Еременко построит новый современный коровник в Партизанском районе, — уточнили в ведомстве.

Госпомощь получили и растениеводы. Вячеслав Барановский благодаря новой технике намерен увеличить производство сои и зерновых культур за счет расширения площади полей в Кировском районе. Дмитрий Никифоров из Октябрьского муниципального округа занимается овощеводством и выращиванием зерновых. На средства гранта собирается приобрести технику.

По словам министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца, государственная поддержка имеет цель поддержать фермерские хозяйства, увеличить объемы производства и создать новые рабочие места в аграрном секторе экономики края.

Напомним, получить господдержку до 30 миллионов рублей можно на создание семейных ферм в области животноводства и растениеводства. К участию в отборе на грант «Семейная ферма» допускаются крестьянские (фермерские) хозяйства, проработавшие не менее года, обладающие собственными ресурсами в виде техники или скота, а также производящие сельскохозяйственную продукцию. Обязательным условием является наличие собственных средств в размере 30% от стоимости проекта. Следующий отбор проектов состоится весной 2022 года.

Ранее сообщалось, что сельчане собрали более 13 тысяч тонн овощей и картофеля в Приморье. Главными житницами являются Уссурийский и Октябрьский округа, Партизанский район.

— В этом году благоприятная погода способствует хорошему урожаю. На сегодняшний день собрано более 1 100 тонн огурцов, 985 тонн томатов, около 1 250 тонн свеклы, 964 тонны капусты. А также 6 423 тонны картофеля, — отметили специалисты краевого Минсельхоза.

Приобрести овощи от ведущих сельхозпроизводителей края можно будет на ярмарке «Приморские продукты питания» 8 и 9 сентября. Также на ней будут представлены молочная, мясная, рыбная продукция, мед, хлебобулочные изделия.

Помощь аграриям осуществляется в рамках государственной программы Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
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