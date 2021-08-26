В Приморье намерены за три года увеличить производство свинины в шесть раз

В Приморье намерены за три года увеличить производство свинины в шесть раз
В Приморье намерены за три года увеличить производство свинины в шесть раз
Сегодня, 13:30ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
В Приморье за три года планируют увеличить производство свинины в шесть раз, молока — почти в полтора раза. Такие цифры занесены в стратегию развития сельского хозяйства региона на 2022–2024 годы, сообщили в пресс-службе края.

Министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц подчеркнул, что реализации крупных инвестиционных проектов в ТОР «Михайловский», господдержке сельхозпроизводителей приморцев обеспечат качественной продукцией по доступной цене.

— Сохранение мер поддержки по приоритетным направлениям в регионе позволит увеличить за три года объем производства мяса свинины в шесть раз — до 93 тыс. тонн, птицы в четыре раза — до 25 тыс. тонн, молока в 1,4 раза — до 170 тыс. тонн. Таким образом, мы полностью закроем потребности края в охлажденном мясе, а молока — на 50%, — заявил Андрей Бронц.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил профильным министрам проработать вопрос закупки социальными учреждениями местную продукцию и держать его на особом контроле.

— У нас есть собственные производства, аутсорсинговые компании. Нужно в рамках действующего законодательства вовлекать их в обеспечение прямых поставок мяса птицы, постной свинины, кондитерских изделий в школы и лечебные учреждения. Жители края должны получать свежую продукцию без посредников от местного производителя, — указал глава региона.

Ранее сообщалось о возрождении промышленного садоводства в Партизанском районе, где в районе села Новая Сила реализуется пилотный проект по отработке технологий посадки и ухода различных плодовых культур и сортов. В 2019 году, после агрохимических исследований почвы, на площади в пять гектаров были высажены саженцы груши, яблонь, абрикоса и жимолости.

Первый урожай яблок ожидается уже в этом году, особенно перспективным специалисты отмечают сорт «Подарок садоводам».

Также для выполнения показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Приморье увеличили площади посевных площадей — до 485 тысяч гектаров.

Губернатор подчеркнул, что в крае необходимо создать специальную систему учета земельных участков площадью свыше 10 гектаров.

— Должно быть четкое понимание, что происходит на тех или иных земельных участках, ведутся там работы или нет. Изымать их у недобросовестных пользователей и вводить в оборот, — обозначил глава края.

Напомним, в крае реализуется государственная программа Приморья «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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