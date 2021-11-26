Доходы Владивостока на 2022 год планируют увеличить на три миллиарда

Основной объем доходов прогнозируется в размере 19,7 млрд рублей. Это 11,3 млрд налоговых и неналоговых доходов и 8,4 млрд межбюджетных трансфертов, уточнили в пресс-службе мэрии.
Доходы бюджета на 2022 год составят 19,7 млрд рублей, что на 3 млрд больше уровня доходов на 2021 год, принятых в декабре 2020 года.
Структура расходов сохраняет социальную направленность. Более 52% расходов будет направлено на систему образования — 10,2 млрд рублей. На национальную экономику, куда, в частности, входит благоустройство и ремонт дорог, предусмотрено более 13% расходов (2,5 млрд руб.). 12,6% достанется ЖКХ — 2,4 млрд рублей. На социальную политику — 728 млн рублей, на развитие физкультуры и спорта — 409 млн рублей, в сферу культуры — 317 млн рублей.
Также депутаты проголосовали за проведение публичных слушаний проекта бюджета, которые пройдут 30 ноября в здании администрации Владивостока. Начало в 12.00.