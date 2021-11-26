Доходы Владивостока на 2022 год планируют увеличить на три миллиарда

Структура расходов сохраняет социальную направленность. Более 52% расходов будет направлено на систему образования — 10,2 млрд рублей. На национальную экономику, куда, в частности, входит благоустройство и ремонт дорог, предусмотрено более 13% расходов (2,5 млрд руб.). 12,6% достанется ЖКХ — 2,4 млрд рублей. На социальную политику — 728 млн рублей, на развитие физкультуры и спорта — 409 млн рублей, в сферу культуры — 317 млн рублей.