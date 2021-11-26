Доходы Владивостока на 2022 год планируют увеличить на три миллиарда

Доходы Владивостока на 2022 год планируют увеличить на три миллиарда
Доходы Владивостока на 2022 год планируют увеличить на три миллиарда
Сегодня, 10:12ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Депутаты городской думы одобрили в первом чтении проект бюджета Владивостока на 2022 год. 19 депутатов проголосовали «за» и 10 «против».

Основной объем доходов прогнозируется в размере 19,7 млрд рублей. Это 11,3 млрд налоговых и неналоговых доходов и 8,4 млрд межбюджетных трансфертов, уточнили в пресс-службе мэрии.

Доходы бюджета на 2022 год составят 19,7 млрд рублей, что на 3 млрд больше уровня доходов на 2021 год, принятых в декабре 2020 года.

Структура расходов сохраняет социальную направленность. Более 52% расходов будет направлено на систему образования — 10,2 млрд рублей. На национальную экономику, куда, в частности, входит благоустройство и ремонт дорог, предусмотрено более 13% расходов (2,5 млрд руб.). 12,6% достанется ЖКХ — 2,4 млрд рублей. На социальную политику — 728 млн рублей, на развитие физкультуры и спорта — 409 млн рублей, в сферу культуры — 317 млн рублей.

Также депутаты проголосовали за проведение публичных слушаний проекта бюджета, которые пройдут 30 ноября в здании администрации Владивостока. Начало в 12.00.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ВладивостокбюджетДума
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы