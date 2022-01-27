Министерство финансов России подготовило концепцию регулирования криптовалют в стране, не накладывая запрет на использование этого инструмента, пишет РБК со ссылкой на документ и письмо Минфина на имя зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Напомним, как уже сообщал «ЗР», Банк России предлагает запретить выпуск, обмен и использование криптовалют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации и установить ответственность за нарушение данного запрета. По мнению Минфина, полное отсутствие регулирования криптовалют в стране, как и их запрет, приведут к дестабилизации отрасли, а также росту доли теневой экономики и росту мошенничества. При этом правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием криптовалют, отмечает РБК. Еще один момент, отмечаемый в министерстве финансов: регулирование криптовалют приведёт к увеличению доходов бюджета РФ за счёт появления новых субъектов, уплачивающих налоги и страховые взносы. «Полностью запретить сегмент операций, связанных с оборотом криптовалюты, невозможно. Установив правила оборота и предусмотрев меры контроля, можно минимизировать угрозу стабильности финансовой системы и снизить использование криптовалют в противоправных целях», перечисляется в документе Минфина. Отметим, по данным СМИ, на криптобиржах зарегистрировано порядка 6 млн россиян, их инвестиции в эту валюту составляют несколько триллионов рублей. В Приморье, по оценкам экспертов, примерно 2,5 тысяч приморцев работает на крипторынках через криптобиржи. Объём их инвестиций составляет около 1,5 млрд рублей.

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