Напомним, как уже сообщал «ЗР», Банк России предлагает запретить выпуск, обмен и использование криптовалют в качестве средства платежа на территории Российской Федерации и установить ответственность за нарушение данного запрета.
По мнению Минфина, полное отсутствие регулирования криптовалют в стране, как и их запрет, приведут к дестабилизации отрасли, а также росту доли теневой экономики и росту мошенничества. При этом правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием криптовалют, отмечает РБК.
Еще один момент, отмечаемый в министерстве финансов: регулирование криптовалют приведёт к увеличению доходов бюджета РФ за счёт появления новых субъектов, уплачивающих налоги и страховые взносы.
«Полностью запретить сегмент операций, связанных с оборотом криптовалюты, невозможно. Установив правила оборота и предусмотрев меры контроля, можно минимизировать угрозу стабильности финансовой системы и снизить использование криптовалют в противоправных целях», перечисляется в документе Минфина.
Отметим, по данным СМИ, на криптобиржах зарегистрировано порядка 6 млн россиян, их инвестиции в эту валюту составляют несколько триллионов рублей. В Приморье, по оценкам экспертов, примерно 2,5 тысяч приморцев работает на крипторынках через криптобиржи. Объём их инвестиций составляет около 1,5 млрд рублей.