Отчет губернатора: Меры поддержки экономики Приморья принесли результаты

«Подводя итоги социально-экономического развития края, мы видим, как пандемия и ограничительные меры сказались на разных областях жизни. Были нарушены привычные производственные ритмы и связи. В итоге физический объем валового регионального продукта Приморского края в 2020 году составил 882 миллиарда рублей — на 9 миллиардов, или 4%, меньше, чем в 2019-м. На противодействие распространению новой коронавирусной инфекции направлено 9,5 миллиардов рублей — это выплаты врачам, оснащение ковидных коек, приобретение медицинского оборудования и меры поддержки предприятий», — отметил глава Приморья.