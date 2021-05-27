Отчет губернатора: Первые дома ЖСК «Остров» власти надеются сдать в этом году

В частности, на заседании 26 мая Законодательного Собрания региона Олег Кожемяко рассказал об успехах в строительной отрасли.
Глава региона рассказал, что более 640 тысяч квадратных метров жилья сдали в Приморье в прошлом году. Строители увеличили объемы и перевыполнили показатели национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба правительства края.
Олег Кожемяко подчеркнул, что в Приморье сохраняется устойчивая тенденция к увеличению строительства жилья, в том числе индивидуальными застройщиками. Больше всего строят во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме.
Так, по словам губернатора, в 2020 году в Приморском крае построено 646 тысяч квадратных метров жилья, что на 17% больше уровня 2019 года. В том числе многоквартирных домов — 394 тысячи квадратных метров, индивидуального жилищного строительства — 252 тысячи.
Продолжается работа по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, восстановлению в правах обманутых дольщиков.
«На конец 2020 года ликвидировано 19,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья, переселено 990 человек. Введены в эксплуатацию шесть долгостроев, восстановлены в правах более 1,1 тысячи человек. С мертвой точки сдвинуто строительство жилого поселка ЖСК „Остров“. Надеюсь, в этом году сдадим дома первой очереди», — отметил Олег Кожемяко.
Напомним, на выездном заседании под руководством губернатора Приморского края Олега Кожемяко в начале марта была озвучена информация по достройке проблемного объекта. Так, планировалось, что строительно-монтажные работы в 252 домах будут завершены к концу года. При этом первые 38 домов планировалось сдать уже к маю. Однако сроки, по всей видимости, сдвигаются.