Отчет губернатора: Первые дома ЖСК «Остров» власти надеются сдать в этом году

Напомним, на выездном заседании под руководством губернатора Приморского края Олега Кожемяко в начале марта была озвучена информация по достройке проблемного объекта. Так, планировалось, что строительно-монтажные работы в 252 домах будут завершены к концу года. При этом первые 38 домов планировалось сдать уже к маю. Однако сроки, по всей видимости, сдвигаются.