Отчет губернатора: Первые дома ЖСК «Остров» власти надеются сдать в этом году

Отчет губернатора: Первые дома ЖСК «Остров» власти надеются сдать в этом году
Отчет губернатора: Первые дома ЖСК «Остров» власти надеются сдать в этом году
Сегодня, 12:25ЭкономикаФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"В начале весны планировалось, что первые 38 домов будут сданы уже к маю
Губернатор Приморья выступил с традиционным отчетом о деятельности органов исполнительной власти перед краевыми депутатами.

В частности, на заседании 26 мая Законодательного Собрания региона Олег Кожемяко рассказал об успехах в строительной отрасли.

Глава региона рассказал, что более 640 тысяч квадратных метров жилья сдали в Приморье в прошлом году. Строители увеличили объемы и перевыполнили показатели национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба правительства края.

Олег Кожемяко подчеркнул, что в Приморье сохраняется устойчивая тенденция к увеличению строительства жилья, в том числе индивидуальными застройщиками. Больше всего строят во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме.

Так, по словам губернатора, в 2020 году в Приморском крае построено 646 тысяч квадратных метров жилья, что на 17% больше уровня 2019 года. В том числе многоквартирных домов — 394 тысячи квадратных метров, индивидуального жилищного строительства — 252 тысячи.

Продолжается работа по переселению людей из ветхого и аварийного жилья, восстановлению в правах обманутых дольщиков.

«На конец 2020 года ликвидировано 19,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья, переселено 990 человек. Введены в эксплуатацию шесть долгостроев, восстановлены в правах более 1,1 тысячи человек. С мертвой точки сдвинуто строительство жилого поселка ЖСК „Остров“. Надеюсь, в этом году сдадим дома первой очереди», — отметил Олег Кожемяко.

Напомним, на выездном заседании под руководством губернатора Приморского края Олега Кожемяко в начале марта была озвучена информация по достройке проблемного объекта. Так, планировалось, что строительно-монтажные работы в 252 домах будут завершены к концу года. При этом первые 38 домов планировалось сдать уже к маю. Однако сроки, по всей видимости, сдвигаются.

Сюжеты:
Приморье
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