Отчет губернатора: Приморье рассчитывается с долгами

«Пока мы еще не восстановили экономику до доковидного уровня. Но несмотря на сложную экономическую ситуацию, объем государственного долга Приморья за 2020 год снизился на 362 миллиона рублей за счет погашения части реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным краю из федерального бюджета, и составил на 1 января 2021 года 4,7 миллиарда рублей. Коммерческие кредиты в прошлом году для финансирования дефицита краевого бюджета не привлекались», — приводит слова губернатора пресс-служба правительства.