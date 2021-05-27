Передовые технологии производства внедрены на ХНЗП во время планового ремонта

Передовые технологии производства внедрены на ХНЗП во время планового ремонта

Передовые технологии производства внедрены на ХНЗП во время планового ремонта

Сегодня, 11:05
Экономика
Фото: предоставлено Группой ННК
Ремонт на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе завершен. После него, в производство внедрены передовые технологии. Как отметили в кампании, выпуск высококлассных моторных топлив обеспечивается в соответствии с производственным планом.

После завершения планового ремонта, при производстве будут использоваться разработки мировых лидеров отрасли, которые позволят повысить эффективность и экологичность.

«В соответствии с имеющимися требованиями к эксплуатации сложного технологического оборудования завод провел плановую остановку технологических установок для проведения работ по диагностике, обслуживанию и плановому текущему ремонту. Работы прошли на всех технологических установках завода. В производственные процессы завода внедрены передовые технологии по лицензиям мировых лидеров — Shell, Foster Wheeler, Axens. Специалисты предприятия выполнили запланированные работы в соответствии с установленным планом-графиком производства работ, что позволило повысить экологичность и эффективность производства ХНПЗ.

Технологическое оборудование запущено в работу, выпуск высококлассных моторных топлив обеспечивается в соответствии с производственным планом», — говорится в сообщении.

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод — это одно из динамично развивающихся и важнейших предприятий отечественной промышленности Дальнего Востока, ключевое звено группы ННК.

В распоряжении завода современное технологическое оборудование и технологии ведущих мировых лидеров отрасли, которые позволяют перерабатывать 5 млн тонн нефти в год, при этом соблюдая все нормы и требования промышленной безопасности и экологии. Стоит отметить, что производимые предприятием моторные топлива реализуются на территории Дальнего Востока, обеспечивая население качественными нефтепродуктами в отдаленных населенных пунктах.

Хабаровский НПЗ ведет реализацию мероприятий, направленных на увеличение межремонтного пробега оборудования и увеличение срока безостановочной работы Завода, что позволит дополнительно нарастить объемы выпуска высококлассных моторных топлив. Реализация разработанных планов технологического развития направлена на совершенствование промышленной и экологической безопасности производства, на повышение надежности и эффективности работы оборудования.

В настоящее время группой ННК реализуется программа обширной модернизации завода. Столь масштабные планы позволят привлечь в регион дополнительные инвестиции, создать условия для обеспечения внутреннего рынка объёмом высококачественного экологически чистого топлива стандарта Евро-5.

Помимо производственных задач группа ННК уделяет особое внимание природоохранным мероприятиям. Работать и развиваться в гармонии с природой — один из девизов Хабаровского НПЗ. Проведенный плановый текущий ремонт и внедрение новых технологических процессов сопровождаются разработкой высокоэффективных современных природоохранных мероприятий и строгим контролем за состоянием атмосферного воздуха и сточных вод.

Руководство группы ННК прикладывает максимум усилий, чтобы завод сохранял высокий статус градообразующего предприятия и ответственного работодателя. Главные показатели социальной стабильности — это низкая текучесть кадров, наличие сплоченной команды и трудовых династий, а также награды престижных отраслевых конкурсов.

Сюжеты:
Дальний Восток
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топливоХабаровск
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