В Приморье сокращают управленческий персонал медицинских учреждений

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 26 мая выступил с традиционным ежегодным отчетом перед Законодательным Собранием края, в котором доложил о результатах деятельности органов исполнительной власти региона за 2020 год.
В частности, глава региона рассказал о ситуации в здравоохранении. Так, в этом году в Приморье завершится процесс реорганизации системы здравоохранения, при которой оказание медицинской помощи будет значительно улучшено. Способствовать этому будет и пятилетняя программа модернизации первичного звена, которая началась в крае в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства.
По словам главы Приморья, в рамках реорганизации системы здравоохранения региона, которая длится с 2018 года, ни один медицинский работник не был сокращен. Высвобождается только управленческий персонал.
«Сейчас механизмы контроля за движением денежных средств, управленческого учета уже не требует существенной работы в каждом лечебном учреждении здравоохранения. Все это можно делать в единой головной организации, которая приводит все процессы трех-четырех объединенных лечебных учреждений в соответствие. Нет никакого смысла держать в каждом медицинском учреждении главного бухгалтера, экономиста, статиста, если сейчас это все делает программное обеспечение», — обозначил Олег Кожемяко, отвечая на вопрос депутата ЗС ПК Валерия Шуматова.
Глава Приморья отметил на примере здравоохранения Находкинского городского округа, что современная система управления сегодня дает возможности организовать деятельность лечебного учреждения со значительным сокращением расходной части.
«Фонд обязательного медицинского страхования перечисляет средства за оказанные услуги пациентам медорганизации. Эти средства распределяются на функционирование всего лечебного учреждения. Так вот в Находке было 18 статистов, около 10 экономистов. Они занимали отдельное здание, арендные платежи за которое составляли около 600 тысяч рублей. Но приход денег один, больница не могла позволить закупить препараты, поощрить врачей, которые там работают. Все средства шли на содержание аппарата. Нужен ли такой аппарат? Нужна ли такая система в здравоохранении?» — сказал Губернатор.
В ближайшие пять лет в рамках федеральной программы модернизации первичного звена в Приморский край поступит 5,6 миллиарда рублей до 2024 года, благодаря которой только во Владивостоке появятся пять поликлиник. Новые медицинские учреждения — поликлиники, врачебные амбулатории, ФАПы, новое оборудование, санитарные автомобили появятся и в других населенных пунктах региона.
«Мы большие средства вкладываем в развитие первичного звена здравоохранения. Только в прошлом году, несмотря на затраты в связи COVID-19, 5,3 миллиарда рублей направили на развитие первичного звена — ремонт поликлиник, закупку оборудования, благоустройство территорий, закупку инвентаря, цифровизацию. На то, чтобы наши поликлиники выглядели лучше и могли отвечать современным требованиям и высокому качеству обслуживания, которое закономерно требуют люди. Вместе с тем процесс объединения лечебных учреждений должен идти, поскольку в отрасли активно внедряется цифровизация», — отметил Олег Кожемяко.
«Везде стараемся установить современную аппаратуру — УЗИ, флюорографы, маммографы, рентген-аппараты. Все, что нужно для первичной диагностики. Работу лабораторий необходимо настроить таким образом, чтобы применялись современные методы исследования», — обозначил глава Приморья.