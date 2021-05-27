В Приморье сокращают управленческий персонал медицинских учреждений

«Фонд обязательного медицинского страхования перечисляет средства за оказанные услуги пациентам медорганизации. Эти средства распределяются на функционирование всего лечебного учреждения. Так вот в Находке было 18 статистов, около 10 экономистов. Они занимали отдельное здание, арендные платежи за которое составляли около 600 тысяч рублей. Но приход денег один, больница не могла позволить закупить препараты, поощрить врачей, которые там работают. Все средства шли на содержание аппарата. Нужен ли такой аппарат? Нужна ли такая система в здравоохранении?» — сказал Губернатор.