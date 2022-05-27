26 мая у нас в стране с 2007 года отмечается как День российского предпринимательства. Власти Артёмовского городского округа решили отметить праздник с пользой для муниципалитета.

Глава города Вячеслав Квон предложил руководителям крупнейших предприятий муниципалитета для обсуждения взаимодействия бизнеса и власти в решении местных проблем, а также вопросов краевой и федеральной повестки, создать городской Совет директоров (руководителей). Для встречи с деловыми людьми выбрали площадку на территории Авиакомпании «Аврора» — старый терминал аэропорта. Ведь Артём — воздушные ворота Приморья, здесь находится единственный международный аэропорт края. И городские власти уверены, что модернизация транспортной инфраструктуры и реализация масштабных инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики открывают новые возможности для развития международных транспортно-экономических связей и позволят Артёму стать мощным международным логистическим центром. Кроме того, авиаперевозки и всё, с ними связанное, обеспечивают работой семнадцать предприятий города, отметил Вячеслав Квон. Кстати, сам глава Артёмовского городского округа по образованию является специалистом по эксплуатации воздушного транспорта, имеет квалификацию инженера-пилота и тринадцать лет лётного стажа. Впрочем, не одна только авиация определяет сегодняшнее развитие городского округа. Артём вносит заметный вклад в экономику Приморского края. Здесь развиты пищевая промышленность, обрабатывающие производства, на сельских территориях городского округа активно развиваются агропромышленные хозяйства. Среди крупных предприятий отметим такие как компания «Агроптица» (бывший «Михайловский бройлер»), гормолокозавод и хлебокомбинат, Артёмовское предприятие промышленного железнодорожного транспорта, Дробильно-сортировочный завод, АО «Завод ЖБИ-3», предприятия энергетики… Это крупные трудовые коллективы, на которых трудятся тысячи людей, жителей Артёмовского городского округа. И зачастую они выходят со своими бытовыми проблемами на руководителей своих предприятий. Потому Вячеслав Квон сразу, как был избран в 2020 году главой города, загорелся идеей создать Совет директоров крупных артёмовских производств, чтобы совместно искать и находить пути решения городских проблем. Сегодня, в непростых условиях для нашей экономики, нарастающего санкционного давления идея Совета директоров обрела ещё большую актуальность. По мнению главы города, созданный Совет станет площадкой для обмена опытом, поможет наладить взаимодействие руководителей предприятий и властей муниципалитета в решении насущных проблем городского хозяйства, развитии территории, улучшению инвестиционного климата и, в конечном счёте, повышению качества жизни населения. Кроме того, первые лица предприятий смогут напрямую решать те или иные вопросы с руководителем муниципалитета. В итоге, заметил Вячеслав Квон, Совет превратится в притягательную площадку для руководителей. — Важно, чтобы директора считали для себя честью работать в нашем Совете, принимать личное участие в решении вопросов городской жизни, — отметил Вячеслав Квон. С главой Артёмовского городского округа согласились все 18 директоров, принявших участие в первом заседании Совета. Также единодушно они поддержали кандидатуру директора Приморского филиала Авиакомпании «Аврора» (первого заместителя гендиректора АО «Авиакомпания» Аврора») Дмитрия Тыщука на избрание председателем Совета. Председатель Совета директоров Дмитрий Тыщук, поблагодарив коллег за участие, сразу предложил провести следующую встречу на площадке возглавляемого им предприятия. Дело в том, что летом этого года авиация Приморье отметит своё 90-летие, кроме того в третье воскресенье августа отмечается профессиональный праздник — День воздушного флота России (в текущем году он приходится на 21 августа). «Это хороший повод для встречи. Заодно мы познакомим вас, как у нас на предприятии организована работа с ветеранами. Уверен, интересным окажется и посещение нашей исторической комнаты, где мы постарались представить трудовой путь коллектива. Готовы познакомить с нашей историей и ваши трудовые коллективы, и детей ваших работников», — обратился Дмитрий Тыщук к коллегам-директорам. В ответ на просьбу «Восток-Медиа» прокомментировать создание Совета директоров артёмовских предприятий, Дмитрий Тыщук отметил, что это хорошее начинание. — План действий, круг вопросов для обсуждения, предложенный Вячеславом Васильевичем Квоном, очень дельные. А для директоров участие в работе нашего Совета даёт дополнительную возможность обсуждать насущные проблемы предприятий напрямую с главой города. Думаю, во взаимодействии с городской властью мы, руководители предприятий сможет сделать очень многое. Не нужно только бояться браться за сложные задачи. Будем работать! , — заявил Дмитрий Тыщук. Поддержал директора Приморского филиала Авиакомпании «Аврора» и генеральный директор АО «Международный аэропорт Владивосток» Андрей Виниченко. — Думаю, такой формат общения будет полезен не только муниципалитету, но и нам — руководителям. За долгое время работы мы впервые встречаемся за круглым столом. Многие до этого момента не были знакомы друг с другом. Теперь у нас будет возможность выстраивать взаимодействие и объединять усилия в решение тех или иных задач. Спасибо главе города Вячеславу Васильевичу Квону за такую инициативу. Думаю, работа нашего совета даст свои результаты и положительно скажется на жизни горожан, — отметил генеральный директор АО «МАВ». Всего в состав Совета директоров вошли 18 человек: директор Артёмовской ТЭЦ Андрей Бесчастнов, гендиректор международного аэропорта «Владивосток» Андрей Виниченко, директор ЗАО «ДТА-Конструкция» Алексей Гармаш, директор Специализированного строительного управления Иван Зайченко, исполнительный директор Артёмовского ремонтно-монтажного управления Сергей Зуев, гендиректор ООО «Ремонтно-строительная компания КФК» Владимир Каспин, директор торгового дома «ВИК» Пётр Сергеев, директор компании «Влад-Айс» Артур Бзаев, руководитель департамента группы компаний «Акваресурсы» Ирина Горобец, директор Дробильно-сортировочного завода Владимр Куренков, директор филиала «Дальневосточный» компании «Трансстроймеханизация» Вадим Куринский, генеральный директор группы компаний «Автомир» в Приморском крае Илона Мисяченко, управляющий директор АО «Гормолокозавод «Артёмовский» Олег Назарьев, заместитель гендиректора завода ЖБИ-№ Ольга Кучер, гендиректор компании «АЭСК» Степан Самохин, генеральный директор компании «Аэро-груз» Владилен Сытник, первый заместитель генерального директора — директор Приморского филиала Авиакомпании «Аврора» Дмитрий Тыщук, гендиректор ООО «Агроптица» Антон Шатров.

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