Олег Кожемяко: На поддержку приморского агропрома направлено 4,2 млрд рублей

Олег Кожемяко: На поддержку приморского агропрома направлено 4,2 млрд рублей
Олег Кожемяко: На поддержку приморского агропрома направлено 4,2 млрд рублей
Сегодня, 14:23ЭкономикаФото: 1MI
Сегодня, 27 мая, губернатор Приморья Олег Кожемяко отчитывается перед депутатами ЗСПК о результатах деятельности краевых властей за 2021 год.

Немалая часть доклада посвящена мерам по обеспечению продовольственной безопасности края. По информации главы региона, рост производства продукции агропрома по итогам прошлого года достиг 25% в сравнении с 2020-м.

В частности, произведено 26 тыс. тонн свинины — это на 160% больше, чем годом ранее. Как планируется, к концу 2022 году край на 100% удовлетворит потребность населения в охлажденной свинине. Производство птицы в 2021 выросло на 60%. Собрано на 37% больше зерновых, почти на 8% — сои.

В крае разработана и действует программа по поддержке приморских сельхозпроизводителей, на финансирование которой в прошлом году было выделено 4,2 млрд рублей из регионального бюджета. Например, выделяются субсидии: для животноводов на техническую модернизацию, возмещение затрат на производство мяса, молока, яйца. Растениеводам — на производство овощей закрытого и открытого грунта, возмещение затрат на приобретение элитных и суперэлитных семян.

Порадовала 10-ти процентным ростом производства одна из наполняющих краевой бюджет отраслей — рыбаки и рыбопереработчики достигли положительных результатов, несмотря на сложности с экспортом, случившиеся из-за ковидных ограничений.

— Наши рыбаки нашли другие пути поставки продукции. Мы же сейчас делаем упор на создание новых морозильных мощностей на родном берегу, чтобы больше рыбной продукции приходило в наши порты и затем на прилавки, — отметил Олег Кожемяко.

Стоит отметить, что в этом году в аграрном секторе Приморья продолжился рост производства. По данным крайстата, в I квартале 2022 года сельхозтоваропроизводители увеличили выпуск продукции сельского хозяйства на 45% в сопоставимой оценке к соответствующему уровню 2021 года. Например, было произведено 24 тысячи тонн мяса, что в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года, 26 тысяч тонн — молока (на 5%) и 67 млн штук яиц (на 1%).

Отметим, в крае на 1 апреля 2022 года насчитывалось 57 тысяч голов крупного рогатого скота (из них 28 тысяч коров), 355 тысяч — свиней, 25 тысяч — овец и коз и 2205 тысяч голов птицы. По сравнению с прошлым годом поголовье свиней возросло в 2 раза, а вот крупного рогатого скота — сократилось на 6%, при этом коров — на 8%.

Сюжеты:
Приморье
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