Олег Кожемяко: На поддержку приморского агропрома направлено 4,2 млрд рублей

Стоит отметить, что в этом году в аграрном секторе Приморья продолжился рост производства. По данным крайстата, в I квартале 2022 года сельхозтоваропроизводители увеличили выпуск продукции сельского хозяйства на 45% в сопоставимой оценке к соответствующему уровню 2021 года. Например, было произведено 24 тысячи тонн мяса, что в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года, 26 тысяч тонн — молока (на 5%) и 67 млн штук яиц (на 1%).