В 2021 году доход бюджета Приморья превысил 199 млрд рублей

Губернатор также отметил, что успехам прошлого года поспособствовал запас прочности экономики, заложенный за два предыдущих года. Как известно, самым точным показателем развития края всегда был рост налоговых доходов. В 2021 году, несмотря на неблагоприятные прогнозы, сумма доходов консолидированного бюджета Приморья превысила 199 млрд рублей, на 25 млрд больше, чем в 2020 году. Исполнение по расходам оказалось лучшим за долгие предшествующие годы, составив более 96%.-