Лесорубы Приморья выбирают наиболее экологичный метод заготовки древесины

Лесорубы Приморья выбирают наиболее экологичный метод заготовки древесины

Лесорубы Приморья выбирают наиболее экологичный метод заготовки древесины

Вчера, 16:55
Экономика
Фото: Сергей Семёнов / "Золотой Рог"
По наиболее экологичным способам заготовки древесины Приморский край лидирует в стране.

Список десяти лучших субъектов Российской Федерации по заготовке древесины бережливым способом составил «Рослесинфорг» – всероссийская организация, специализирующаяся на комплексном решении лесоучётных задач в интересах государства. Приморье стало в этом рейтинге лидером, существенно опередив занявшую вторую строчку Архангельскую область и Алтайский край, вышедший на третье место. Приморские лесорубы заготовили бережливым способом более 3,2 миллиона кубометров древесины, что составило почти 83 % от общей заготовки в крае.

Большую часть лесного фонда Приморья составляют смешанные хвойно-широколиственные и твёрдолиственные леса, сообщает краевое министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. При этом хвойно-широколиственные леса имеют сложную разновозрастную структуру и в них преимущественно разрешены выборочные рубки.

В ведомстве отмечают, что сегодня в стране есть запрос на увеличение площади выборочных рубок.

«Для Приморья это привычный режим заготовки древесины, который мы развиваем и совершенствуем», – подчёркивает министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов.

По его словам, сплошные рубки в крае ведутся только на самом севере Приморья, в таёжной зоне, где преобладают лиственничные и елово-пихтовые леса. Но площадь сплошных рубок год от года сокращается. Если в 2016 году она составляла 15,3 тысячи гектаров, то в 2021 уменьшилась почти вдвое, до 8,2 тысячи гектаров.

С 2018 года в Приморье активизировались работы по восстановлению лесов, территории посадок саженцев деревьев стабильно превышают выбывающие площади. Также с 2019 года в Приморском крае реализуется проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Главная его цель – обеспечение 100% восстановления лесов на выбывающих площадях. В прошлом году основной показатель проекта «Сохранение лесов» выполнен на 135 % при плане 89 %.

Сюжеты:
Приморский край
Экономикалес
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru, mushinskaya@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы