Приморье перешло на мясо

Приморье перешло на мясо
Приморье перешло на мясо
27 августа, 11:13ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Промышленное производство края демонстрирует положительные показатели: рост за первые шесть месяцев года составил 11,1% в равнении с тем же периодом 2020-го.

Самый динамичный темп — в обрабатывающих отраслях и электроэнергетике, уточнили в Приморскстате. Так, обрабатывающие предприятия за год увеличили производство, в среднем, на 15,7%. При этом, производство транспортных средств и оборудования возросло в 1,8 раза, металлургического производства — на 41,4%, выпуск резиновых и пластмассовых изделий — на 17,3%, изготовления мебели — на 16, 3%, напитков — на 14,4%.

Аутсайдерами отрасли стали компании по производству химических веществ, лекарственных средств, готовых металлических изделий, электрического оборудования, которые отмечают спад объемов выпуска. Также, зафиксировано снижение производства лесоматериалов (на 2%), цемента (на 0,6%).

За ростом производственных показателей промпредприятий не поспевает краевая энергетика — электроэнергетика показала небольшой рост — на 2,5%. Выпуск электроэнергии в январе–июне 2021 года к соответствующему периоду 2020 года увеличился лишь на 1,1%, теплоэнергии — на 3,3%.

Сократилась добыча полезных ископаемых — на 6,7%. Сказалось уменьшение добычи угля в Приморье — на 12,5%, металлических руд — на 12,6%.

В крае отмечено сокращение выпуска пищевой продукции на 1,6%. Больше всего просели предприятия по переработке рыбы и производству консервов — на 11,3%, а также молочной продукции — на 5,5%.

Однако наблюдался рост в выпуске мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины — в 6,6 раза, мяса домашней птицы — в 1,6 раза; кондитерских и колбасных изделий — на 14,4% и 6,7%, соответственно; консервов плодоовощных на 4,7%.

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