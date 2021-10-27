Победу в первом этапе конкурса «Лучший объект дорожного сервиса» одержали АЗС ННК

Требования, предъявляемые к АЗС, неуклонно растут, неудивительно, что крупные сетевые автозаправки стремятся повысить уровень сервиса и расширить перечень своих услуг. К примеру, в ННК стандарты обслуживания клиентов совершенствуются непрерывно. Пожалуй, главное конкурентное преимущество одного из крупнейших топливных ритейлеров ДФО — моторное топливо высокого качества, разработанное с учетом климатических условий региона. Топливо на каждую из 320 АЗС сети поступает напрямую с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, входящего в Группу ННК. Качество бензинов контролируется на каждом этапе транспортировки — от ХНПЗ до бензобака и подтверждается многочисленными лабораторными исследованиями, проверками, в том числе государственными службами.