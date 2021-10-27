Победу в первом этапе конкурса «Лучший объект дорожного сервиса» одержали АЗС ННК

Он проводится среди предприятий, расположенных вдоль автомобильных магистралей федерального значения, в нем участвовали сбытовые общества ННК из Амурской области и Хабаровского края.
Победителями сразу в трех номинациях первого этапа стали автозаправки № 100 ПАО «ННК — Хабаровскнефтепродукт» и № 51 АО «ННК — Амурнефтепродукт». Единогласно авторитетная комиссия распределила первое и второе места среди этих АЗС, признав лучшими предприятиями торговли, общественного питания и лучшими автозаправочными комплексами в Дальневосточном регионе. К слову, обе автозаправки расположены на федеральной трассе «Амур».
Требования, предъявляемые к АЗС, неуклонно растут, неудивительно, что крупные сетевые автозаправки стремятся повысить уровень сервиса и расширить перечень своих услуг. К примеру, в ННК стандарты обслуживания клиентов совершенствуются непрерывно. Пожалуй, главное конкурентное преимущество одного из крупнейших топливных ритейлеров ДФО — моторное топливо высокого качества, разработанное с учетом климатических условий региона. Топливо на каждую из 320 АЗС сети поступает напрямую с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, входящего в Группу ННК. Качество бензинов контролируется на каждом этапе транспортировки — от ХНПЗ до бензобака и подтверждается многочисленными лабораторными исследованиями, проверками, в том числе государственными службами.
Однако ННК удается сохранять и повышать доверие клиентов благодаря не только высококачественному топливу. Широкий ассортимент сопутствующих товаров, приятная домашняя атмосфера в кафе при АЗС, возможность отдохнуть от дальней дороги, выпить бодрящий ароматный кофе и подкрепиться вкусной свежей выпечкой, освежить салон автомобиля или подкачать колеса сформировали качественный клиентский сервис на АЗС ННК, что подтверждается ежегодными победами в региональных и федеральных конкурсах.
Всероссийский конкурс призван решить задачи по повышению качества и культуры обслуживания всех участников дорожного движения и внедрению инновационных технологий в области сервиса. Согласно Положению о ежегодном конкурсе Федерального дорожного агентства «Лучший объект дорожного сервиса», победитель регионального этапа примет участие в финале. А это значит, что главные победы у автозаправок ННК впереди.