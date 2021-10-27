Противопаводковые сооружения построят на средства из федерального бюджета

Противопаводковые сооружения построят на средства из федерального бюджета
Противопаводковые сооружения построят на средства из федерального бюджета
Сегодня, 17:18ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Более 900 миллионов рублей получит Приморье в 2022 году на защиту от наводнений. Об этом стало известно в ходе заседания Совета ДФО, прошедшего 26 октября.

Одной из тем заседания стали меры по недопущению паводков и ликвидация последствий подтоплений, произошедших в этом году. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов взять под личный контроль и обеспечить завершение в запланированные сроки строительства или реконструкции гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты от наводнений, софинансирование которых за счёт средств федерального бюджета планируется с 2022 по 2024 годы.

В ДФО таковых 37 объектов. Регионам из госказны выделено 566 млн рублей на разработку проектно-сметной документации 34 объектов. Уже построены 11 гидротехнических сооружений, в том числе одно — в Приморье: защитная дамба протяженностью 2,4 км в селе Новомихайловка Чугуевского района.

Совместно с регионами Росводресурсы актуализировали перечень необходимой инженерной защиты, составленный ещё в 2013 году. В итоге получилось 58 новых объектов. Минприроды России и субъекты ДФО определили 11 приоритетных мероприятий, на которые в 2022–2024 годы будет предоставлено 10 млрд рублей. Из них Приморье получит свыше 900 млн рублей на возведение четырех объектов.

— Министерство природных ресурсов согласовало нам финансирование нескольких объектов, которые помогут охранять населенные пункты Приморья от паводков. Это инженерная защита микрорайона «Семь ветров» в Уссурийске, строительство дамб в поселке Горные ключи, защита от наводнений сел Рощино, Вострецово и Лесозаводска. Задача муниципальных властей — построить эти сооружения. И такие же средства нам будут направлены в 2023 и 2024 годах — по мере поступления проектов Минприроды России совместно с правительством Приморья будет предоставлять необходимые ресурсы для продолжения этой работы, — прокомментировал по итогам заседания губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Ранее сообщалось о завершении ремонта противопаводковой дамбы на реке Партизанская для защиты от подтоплений приморского села Золотая Долина, в котором проживают почти три тысячи граждан.

По информации регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, ремонт проведен за счет субсидии из краевого бюджета. Всего на эти цели направлено более 36 миллионов рублей.

Напомним, в Приморье реализуется государственная программа края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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