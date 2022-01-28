Приморское лето весь год туристическую отрасль кормит

Туристическая отрасль региона восстаёт из застоя. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней от предприятий гостеприимной сферы Приморья почти сравнялись с показателями доковидного 2019 года и составили 1,29 млрд рублей.

Туристический поток в регион в 2021 году почти в два с половиной раза превысил показатель 2020 года и достиг 2,345 млн человек. По информации пресс-службы края, в ближайшие два года отрасль планирует выйти на показатели 2019 года и в целом преодолеть кризис. — Приморский край каждый год подтверждает свою сильную позицию в туристической отрасли. В летний туристический сезон все базы отдыха были заполнены, а отели не имели проблем с заселением. Еще один хороший показатель для нас — это продление туристического сезона. Благодаря мероприятиям, которые получилось провести в условиях ковидных ограничений, туристы приезжают в Приморье и осенью, и на зимние праздники, — отмечает представитель краевого правительства. Эксперты ожидают, что планируемый на 2024 год вклад туризма в ВРП региона составит не менее 5,7%. Успехи туристической отрасли регионов ДФО отметил в своём недавнем интервью глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. По его словам, внутренний туристический поток в дальневосточные регионы в минувшем году вырос на 48%. Отмечается, что не менее 70% турпотока в ДФО приходится на Приморье.

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