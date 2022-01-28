Соседним регионам приморская свинина достанется не ранее 2023 года

В Приморье цену на свинину делает доступной собственное производство — в 2021 году сельхозпроизводители поставили в торговые организации, на предприятия общепита и мясопереработки более 26 тысяч тонн этого мяса. Рост к уровню 2020 года составил почти 260%.

Свинокомплексы в Михайловском и Спасском районах — это современные технологии с высокой производительностью. В прошлом году поголовье в них увеличилось до 310,7 тысяч голов. Как ожидается, в конце текущего года мы предприятия закроют потребность населения Приморья в свинине, и в 2023 году край намерен поставлять продукцию в соседние регионы. В пресс-службе края напомнили, что промышленное производство свинины в крае прекратилось в 1992 году. В «нулевых» были построены примитивные китайские свинокомплексы в Октябрьском районе и Уссурийске. И только с созданием высокотехнологичных комплексов в ТОР «Михайловский» в Приморье началось настоящее возрождение промышленного производства мяса. Напомним, на территории ТОР «Михайловский» компании «РусАгро» и «Мерси Трейд» реализуют инвестиционные проекты по производству свинины. Всего будет построено 11 свинокомплексов общей мощностью до 110 тысяч тонн мяса в год.

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