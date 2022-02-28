Центробанк поднял ключевую ставку до 20%

Центробанк поднял ключевую ставку до 20%
Центробанк поднял ключевую ставку до 20%
Сегодня, 18:09ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Совет директоров Банка России на экстренном заседании принял решение повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% с 28 февраля. Новое значение стало историческим максимумом.

Как отмечается в официальном заявлении регулятора, кардинально изменились внешние условия для российской экономики. Повышение ключевой ставки повлечёт рост депозитных ставок до уровней, способных компенсировать инфляционные риски, не допустить девальвации национальной валюты и позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

Повышение ключевой ставки Банком России — вполне ожидаемое решение, заявляют эксперты. Таким образом, регулятор закрепляет инфляцию на уже существующем уровне, а дальше будет мониторить ситуацию — как себя будут вести цены на товары и услуги.

— Первым делом рухнут объёмы потребительского кредитования, коммерческие ипотечные программы. Поскольку, как рассчитали экономисты, уже при ключевой ставке выше 13% заёмщик уже не сможет обслуживать кредит, — уверен руководитель Центра финансового анализа и прогнозирования Александр Ивашкин.

Не исключается, что новое значение ключевой ставки может быть увеличено или снижено уже в скором времени. Гадать, как быстро это произойдёт, никто из аналитиков не может, поскольку многое зависит от внешних факторов, в том числе, насколько жёсткими для нашей экономики окажутся антироссийские санкции, которые намерены ввести США, Япония и Евросоюз.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
инфляцияБанк России
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