Центробанк поднял ключевую ставку до 20%

Как отмечается в официальном заявлении регулятора, кардинально изменились внешние условия для российской экономики. Повышение ключевой ставки повлечёт рост депозитных ставок до уровней, способных компенсировать инфляционные риски, не допустить девальвации национальной валюты и позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.
Повышение ключевой ставки Банком России — вполне ожидаемое решение, заявляют эксперты. Таким образом, регулятор закрепляет инфляцию на уже существующем уровне, а дальше будет мониторить ситуацию — как себя будут вести цены на товары и услуги.
— Первым делом рухнут объёмы потребительского кредитования, коммерческие ипотечные программы. Поскольку, как рассчитали экономисты, уже при ключевой ставке выше 13% заёмщик уже не сможет обслуживать кредит, — уверен руководитель Центра финансового анализа и прогнозирования Александр Ивашкин.
Не исключается, что новое значение ключевой ставки может быть увеличено или снижено уже в скором времени. Гадать, как быстро это произойдёт, никто из аналитиков не может, поскольку многое зависит от внешних факторов, в том числе, насколько жёсткими для нашей экономики окажутся антироссийские санкции, которые намерены ввести США, Япония и Евросоюз.