Центробанк поднял ключевую ставку до 20%

Не исключается, что новое значение ключевой ставки может быть увеличено или снижено уже в скором времени. Гадать, как быстро это произойдёт, никто из аналитиков не может, поскольку многое зависит от внешних факторов, в том числе, насколько жёсткими для нашей экономики окажутся антироссийские санкции, которые намерены ввести США, Япония и Евросоюз.