Перевозкам продовольствия прописали льготный тариф

По данным Росрыболовства, цена на перевозку рыбы с ДФО в западную часть страны с середины марта несколько снизилась и до сих пор остаётся на этом уровне. Как ожидается, уже на этой неделе ведомство проведёт совещание с основными рыбохозяйственными ассоциациями, основной темой которого станет создание условий стабилизации цен на рыбную продукцию.