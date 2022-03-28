Перевозкам продовольствия прописали льготный тариф

Перевозкам продовольствия прописали льготный тариф
Перевозкам продовольствия прописали льготный тариф
Сегодня, 10:45ЭкономикаФото: 1Mi
Правительство РФ увеличило объёмы субсидирования железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции.

Господдержка перевозок аграрной продукции по ЖД началась в 2019 году. Железнодорожникам возмещали потери, вызванные при транспортировке этого вида грузов, как в вагонах, так в контейнерах, по льготным тарифам. В федеральной казне на этот год на эти цели было заложено более 2,3 млрд рублей.

— В новых условиях этого финансирования уже недостаточно, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин на недавнем заседании правительства.

В 2022 году на эти цели будет направлено ещё 2 млрд рублей.

Как сообщается на сайте правительства, дополнительное финансирование позволит аграриям снизить транспортные расходы и увеличить поставки в российские регионы зерновых и масличных культур, овощей и рыбной продукции, а также минеральных удобрений. В общей сложности объёмы таких перевозок будут увеличены на 1 млн тонн.

Стоит отметить, что с Дальнего Востока, где добывается три четверти российских уловов, большая часть рыбопродукции отправляется в порты Приморья, откуда по железной дороге в центральную Россию.

По данным Росрыболовства, цена на перевозку рыбы с ДФО в западную часть страны с середины марта несколько снизилась и до сих пор остаётся на этом уровне. Как ожидается, уже на этой неделе ведомство проведёт совещание с основными рыбохозяйственными ассоциациями, основной темой которого станет создание условий стабилизации цен на рыбную продукцию.

Сюжеты:
Приморье
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