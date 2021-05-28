В Приморье упало производство автомобилей, консервов и молочки

Приморские производители строительных материалов продолжили наращивать выпуск. Увеличилось производство таких видов продукции, как строительные сборные блоки (на 26,6%), товарный бетон и строительные растворы (на 23,9% и 36,1%, соответственно), оконные блоки (на 22,3%) и дверные пластмассовые (на 6,5%), двери, их коробки и деревянные пороги (на 20,6%), шпон для фанеры (на 5,7%) и другие. Экономисты объясняют это ипотечным бумом и тем, что во время самоизоляции граждане накопили некоторый капитал, который решили потратить на ремонт и строительство.