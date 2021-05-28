В Приморье упало производство автомобилей, консервов и молочки

По сообщению Приморскстата, спустя год промышленное производство Приморского края вышло на положительные показатели: прирост января-апреля 2021 года к январю-апрелю 2020 года составил 7,5%. Промышленный рост достигнут благодаря наращиванию производства в обрабатывающих отраслях и электроэнергетике в общем объеме производства региона.
Так, обрабатывающие отрасли к январю-апрелю 2020 года увеличили производство на 10,1%. Это произошло за счет следующих видов деятельности: производства прочих транспортных средств и оборудования — в 3,5 раза, металлургического — на 42,8%, прочих готовых изделий — на 42,5%, мебели — на 28,3%, резиновых и пластмассовых изделий — на 18,4%, напитков — на 17,3%, ремонта и монтажа машин и оборудования — на 3,6%.
Приморские производители строительных материалов продолжили наращивать выпуск. Увеличилось производство таких видов продукции, как строительные сборные блоки (на 26,6%), товарный бетон и строительные растворы (на 23,9% и 36,1%, соответственно), оконные блоки (на 22,3%) и дверные пластмассовые (на 6,5%), двери, их коробки и деревянные пороги (на 20,6%), шпон для фанеры (на 5,7%) и другие. Экономисты объясняют это ипотечным бумом и тем, что во время самоизоляции граждане накопили некоторый капитал, который решили потратить на ремонт и строительство.
Однако в производстве бумаги и бумажных изделий, химических веществ и продуктов, готовых металлических изделий, электрического оборудования, автотранспортных средств специалисты Приморскстата отмечают спад. Также зафиксировано снижение производства автомобилей легковых (на 14,1%), цемента (на 6,4%), лесоматериалов (на 5,6%).
В производстве пищевых продуктов тоже произошло сокращение выпуска продукции — в целом на 2%. На это повлияло уменьшение производства рыбы переработанной и консервированной на 9,1%, молочной продукции — на 10,8%.
В выпуске консервов плодоовощных специалисты отмечают рост — на 4,6%; кондитерских и колбасных изделий — на 13,9% и 7,4%, соответственно; мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных — в 7,6 раза. Производство мяса домашней птицы увеличилось почти в половину — на 46,8%.
Демонстрирует рост и электроэнергетика — на 7%. Выпуск электроэнергии в январе–апреле 2021 года к соответствующему периоду 2020 года увеличился на 7,6%, теплоэнергии — на 4,8%.
Тем временем у добывающей промышленности — отрицательная динамика. Сократилась добыча полезных ископаемых — на 9,7%. Здесь на показателях особенно отразилось уменьшение добычи угля на 12,7%, металлических руд на 12,3%.