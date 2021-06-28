По примеру Ванкувера: предприниматели внесли предложения по развитию Владивостока

«Одна из главных целей программы — сделать Владивосток комфортным, современным городом, откуда бы не уезжали его жители, куда бы прибывали люди из Приморья и других регионов», — отметил председатель приморского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Виталий Гуменюк.