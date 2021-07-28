Субсидия от государства: Как развивают Приморье на государственные инвестиции

Благодаря выделяемым по программе средствам регионы получают возможность строить и ремонтировать социальные объекты: школы, детские сады, больницы, поликлиники, объекты культуры, дороги. Важное условие: деньги следует расходовать на сферы, которые недостаточно развиты. Также стоит помнить, что объекты должны быть расположены в центрах экономического роста, то есть в муниципалитетах, где строят новые предприятия и производства. А если средства не будут потрачены в установленный срок, их придётся вернуть в федеральный бюджет.