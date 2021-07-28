Субсидия от государства: Как развивают Приморье на государственные инвестиции

Единая дальневосточная субсидия — это программа социального развития центров экономического роста. Разработкой документа занимается Минвостокразвития и аппарат полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
«Таким образом, субсидия — это непосредственное увеличение доступности образования, медицинского обслуживания, обеспеченности учреждениями культуры, объектами физической культуры и спорта, автомобильными дорогами. А значит и комфорта, благополучия жителей Дальнего Востока», — заявил ранее губернатор Олег Кожемяко.
Программа начала действовать в 2018 году.
«Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2018–2020 годах трансфертов между субъектами Федерации, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, в размере 53,7 млрд рублей (2018 год — 21,2 млрд рублей, 2019 год — 16,7 млрд рублей, 2020 год — 15,8 млрд рублей) на реализацию планов социального развития центров экономического роста этих субъектов Федерации. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в рамках государственной программы „Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона“», — сообщается на сайте правительства РФ.
Благодаря выделяемым по программе средствам регионы получают возможность строить и ремонтировать социальные объекты: школы, детские сады, больницы, поликлиники, объекты культуры, дороги. Важное условие: деньги следует расходовать на сферы, которые недостаточно развиты. Также стоит помнить, что объекты должны быть расположены в центрах экономического роста, то есть в муниципалитетах, где строят новые предприятия и производства. А если средства не будут потрачены в установленный срок, их придётся вернуть в федеральный бюджет.
Всего на Дальнем Востоке 58 таких территорий, в них проживает около шести с половиной миллионов человек. В Приморье звание «центров экономического роста» получили Владивостокская агломерация, Арсеньевский промышленный и Уссурийский агропромышленный узлы, Южный промышленный узел и Север.
«По сути, это места, где локализуются инвестиционные проекты, в том числе сформированы территории опережающего социально-экономического развития, действует режим свободного порта. То есть это центры по привлечению финансирования. Но более важно, чтобы были созданы условия для нормальной жизни, поэтому надо строить детские сады, школы, больницы, поликлиники, спортивные сооружения, культурные объекты, благоустроенные улицы, дворы, парки. Здесь без поддержки государства не обойтись», — пояснил Дмитрий Медведев на совещании в Южно-Сахалинске, ещё будучи премьер-министром.
Миллиарды на школы и детские сады
Изначально Приморью в рамках субсидии было выделено около 13 миллиардов рублей с 2018 по 2020 годы, однако в итоге сумма претерпела изменения. Что же уже сделано за эти средства?
В 2018–2019 годах был проведен капитальный ремонт дворца детского творчества для размещения детского технопарка «Кванториум», реконструировано 10 участков дорог протяженностью 11 км 890 м, приобретено оборудование для трёх больниц и шести учреждений среднего специального образования, благоустроено 86 фасадов жилых домов. В 2020 году завершены ремонт общеобразовательной школы № 55 и детского сада в районе ул. Маковского, 157а.
В 2020-м году в Приморье на средства субсидии построили три детских сада на 230 мест, крытый каток в Уссурийске, музей «Россия — Моя история», отремонтировали и оснастили дополнительным оборудованием поликлиники и больницы. Также властям удалось реконструировать фасады 13 жилых домов, оснастить современным оборудованиям учреждения среднего профессионального образования, отремонтировать дороги. 28,4 миллиона рублей направили на модернизацию материально-технической базы дальневосточного судостроительного колледжа
Кроме того, часть средств субсидии удалось направить на ликвидацию последствий «ледяного дождя», который прошёл в Приморье в ноябре 2020-го: власти закупили 24 единиц спецтехники с навесным оборудованием.
Какие же планы по расходованию субсидии на 2021 год? В Приморье к декабрю планируется завершить строительство детского сада во Владивостоке, школы на 600 мест и микрорайона на 765 квартир в Большом Камне, физкультурно-спортивного комплекса в поселке Славянка, автопарковку в районе железнодорожного вокзала и установить несколько модульных парковок. Также власти намерены завершить ремонт автомобильной дороги Артем — Находка — порт Восточный, автомобильных дорог Владивостокского городского округа и Большого Камня.
Кроме того, во Владивостоке планируют наконец-то закончить реконструкцию стадиона «Авангард». Объект планировали открыть ещё в 2020-м году, но этого не случилось. В итоге в мэрии города приняли решение сменить подрядчика.
На обновлённом стадионе будут оборудованы современные гаревые дорожки, универсальная спортивная площадка с легкоатлетическими дорожками, которая подойдёт для игры в мини-футбол и баскетбол. Запланировано строительство двухэтажного административно-бытового комплекса, где будет обустроен техпарк для обслуживания мототехники команд. На стадионе появится система видеонаблюдения с LED-экранами и шумопоглащающими экранами. По периметру трека будет смонтировано новое ограждение и проведено освещение. Проектом реконструкции также предусмотрен вынос инженерных сетей, находящихся на территории стадиона.
Вместимость трибун увеличится до семи тысяч, также над ними появится навес, который позволит проводить мероприятия при любой погоде.
Ещё в планах — обновление фасадов домов, благоустройство площади «Борцов революции» и набережной на острове Русский.
В конце июня глава Минвостокразвития Алексей Чекунков распорядился выделить дополнительные средства на реализацию социальных проектов из лимитов «Единой субсидии». В частности, инвестиции направят на строительство школы в приморском посёлке Воздвиженка, о плачевном состоянии которой местные жители рассказали во время «прямой линии» президенту Владимиру Путину.
Но 2021 годом действие программы не ограничится. Летом 2022 года в городе завершится строительство четырёх жилых домов в Большом Камне, благодаря этому 750 рабочих градообразующего предприятия получат комфортабельное жилье. В поселке Славянка Хасанского муниципального района появится физкультурно-спортивный комплекс.
Всего на Дальнем Востоке в рамках программы «Единая субсидия» ведётся строительство и реконструкция более 640 социальных объектов, в том числе 25 больниц, 30 школ и детских садов, 32 объектов культуры и досуга, 48 спортивных объектов. Проводится капитальный ремонт более 890 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Закупается новое оборудование для социальных объектов. В текущем году будут завершены работы по строительству и реконструкции более чем 130 объектов (в том числе 7 больницам, 16 фельдшерско-акушерским пунктам, 11 школам и детским садам, 33 объектам спорта, 9 объектам культуры), запланирован ремонт более 60 объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.
«Модернизация социальной инфраструктуры точек экономического роста регионов Дальнего Востока находится на особом контроле Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина. Прошу губернаторов взять этот вопрос под личный контроль», — подчеркнул Юрий Трутнев на заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
Александр Дедов