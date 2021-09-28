Леворульным авто разрешили ездить без тревожной кнопки. Временно

«АвтоВАЗ» перестал ставить систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на свои автомобили. Как стало известно газете «Ведомости», это связано с дефицитом микрочипов у производителей.

Напомним, ЭРА-ГЛОНАСС — автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях. По данным газеты, систему перестанут ставить на весь модельный ряд «АвтоВАЗа». Компания уже разослала продавцам письма, в которых предложила им заключать с клиентами дополнительное соглашение о том, что систему «ЭРА-ГЛОНАСС» установит на уже выкупленные авто не позднее середины 2022 года. Отмечается, что Евразийская экономическая комиссия в августе разрешила не устанавливать до конца года модули ЭРА-ГЛОНАСС на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы, выпускаемые на территории ЕврАзЭС. Исключение составляют транспортные средства для перевозки детей и опасных грузов. Дефицит электронных автокомпонентов начался еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса. По этой причине крупнейший российский производитель «АвтоВАЗ» несколько раз останавливал производство автомобилей на заводе в Тольятти. Из-за нехватки компонентов простаивали заводские конвейеры и калужского Volkswagen. В целом о проблемах с поставками электронных комплектующих сообщали почти все российские автоконцерны. Вместе с тем вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий в правительстве, в том числе, промышленность, ранее заявлял, что дефицит полупроводников не приведет к серьезным потерям на российском автопроме. Он добавил, что нехватку полупроводников испытывает не только Россия, но и практически весь мировой автопром.

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