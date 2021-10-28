Елена Пархоменко: Запущены все котельные в 34 муниципалитетах Приморья

На сегодня в Приморье обеспечены теплом все объекты соцкультбыта и жилые комплексы, сообщила на пресс-конференции заместитель председателя правительства региона Елена Пархоменко.

— Остаются без тепла ряд домов, в основном во Владивостоке, где ведутся ремонтные работы из-за порывов, возникших при запуске отопления. Но есть и те дома, в основном, ТСЖ, которые не включают тепло, так как позволяет погода, — пояснила Елена Пархоменко. В крае запущены все 823 котельные, которые тщательно готовились к отопительному сезону в летний период. Имеется необходимый запас топлива. За сезон котельные используют порядка 250 тысяч тонн мазута и свыше 1,1 млн тонн угля, в основном, местного. Он поступает на котельные партиями, по мере необходимости и нет нужды складировать большие объемы твердого топлива. А вот обеспечить запас нефтепродуктов, которые выросли в цене на 67% за последний год, стало серьезной задачей для краевых властей, — Мы заключили договоры на поставку топлива на весь период зимы 2021–2022 годов с компанией «Роснефть», которая последние три года поставляла в край нефтепродукты, причем по биржевой цене и даже ниже. На сегодня мы создали необходимый запас мазута на 35 суток. Резерв дизельного топлива, который используется на дизельных электростанциях на севере края и ряде котельных, сформирован в размере 163 процентов, чтобы упреждать тот рост цены, который происходит на топливном рынке, — рассказала заместитель председателя правительства края. Подготовка к отопительному сезону актуальна и для частных домохозяйств. Обеспечение населения дровами также под контролем правительства. Жители сел могут выписать дрова через местные администрации, а также заключить краткосрочные договоры на самозаготовку через лесничества. Большинство арендаторов лесных участков готовы отдавать дровяную древесину, которой у них в избытке, бесплатно. Местные администрации заключили с ними соответствующие соглашения, отметил руководитель Приморского лесничества Максим Белоус. Фото: фото Золотой Рог — Мы еженедельно со всех арендаторов края собираем отчет, сколько, какого качества и каким образом можно доставить дровяную древесину в ближайший населенный пункт и направляем информацию главам районов. Кроме того, победители аукционов по продаже лесосек должны поставлять дрова в места, указанные главой населенного пункта. Дополнительные объемы также обеспечивают лесоперерабатывающие предприятия, которые отдают отходы с пиления древесины, — подчеркнул руководитель Приморского лесничества. Старту отопительного сезона предшествовала подготовка к нему. Одни из самых значительных работ по замене тепловых сетей выполнены во Владивостоке. По словам директора Владивостокского предприятия электрических сетей Олега Титова, самый проблемный район — Первомайский. В районе улиц Борисенко, Сахалинской, Черемуховая было переложено почти восемь километров сетей. Это самые «болевые точки», их ремонт позволит снизить в разы риск аварий. Фото: фото Золотой Рог — ВПЭС обслуживает 493 км сетей во Владивостоке, это, если в нить вытянуть, то до Хабаровска дотянется. При этом износ теплоцентралей дальневосточной столицы достигает 90 процентов. Свыше 77 процентов сетей старше 30 лет, естественно, что их состояние неудовлетворительное, — рассказал Олег Титов. — Порывы выявляются в момент запуска отопления — на сегодня во Владивостоке выявлено более 88 порывов, из них 68 устранено. Мы стараемся максимально оперативно делать эту работу. Он отметил, чтобы обеспечить надежность и бесперебойности теплоснабжения, водоснабжения требуется замена огромных участков трубопроводов, а не фактически латания труб и перекладка небольших участков. Но на масштабную перекладку нет средств в муниципальном и даже в краевом бюджете. Чтобы полностью переложить сети во Владивостоке потребуется 15-19 млрд рублей. Кроме того, придется на долгое время перекрыть большинство дорог в городе, что невозможно. Поэтому проблему решают поэтапно. Так, в следующем году во Владивостоке продолжится замена сетей — уже подготовлена инвестпрограмма, по которой масштабные работы начнутся на улице 50 лет ВЛКСМ, еще в каком районе проведут модернизацию сетей, станет ясно в ближайшее время. Всего программа предусматривает около 800 миллионов рублей. Отметим, в Приморье реализуется государственная программа края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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