Рыбаки записались в инвесторы

Стоит ли надеяться на дешёвую икру и морепродукты, о чём пишут губернатору рыбацкие коллективы, рассказал председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов в ходе пресс-конференции, организованной ВГУЭС, на которой эксперты обсуждали социально-экономические итоги уходящего года.

Георгий Мартынов отметил, что основным объектом промысла на Дальнем Востоке является минтай. Дальневосточные компании ежегодно вылавливают около 1,8 млн тонн этой рыбы. Могли бы и больше. Но, как отметил Георгий Геннадьевич, этот бы объём переработать, подразумевая сложности с поставкой рыбы в Китай, который ранее поглощал всё сырьё, какое не предложи. Рыбаки ищут новые рынки сбыта, и не без успеха. Наращиваются объёмы поставок в страны Европы, также весьма перспективным рынком считается Вьетнам, который готов принимать на переработку большие уловы. Строят компании и собственные береговые заводы. Так, в Приморье за последнее время появилось два новых крупных рыбоперерабатывающих предприятия, построенных в обмен на получение квот на вылов рыбы. С рынками сбыта уловов проблема постепенно решается. Сейчас фактором, заметно тормозящим развитие отрасли, стала большая закредитованность рыбацких предприятий. Рыбаки должны банкам 460 млрд рублей. Кредиты берут, в том числе, на строительство судов и береговых заводов, на покупку квот на добычу биоресурсов. Например, на последних крабовых аукционах рыбаки заплатили 150 млрд рублей за квоты на их вылов. «Минтаевые» квоты покупают на аукционах, которые проводятся на «понижение». Кто предложит построить судно за самый меньший объём квот, тот и выиграет тендер. Но строительство крупнотоннажного добывающего судна превышает 100 млн долларов, то есть свыше 7 млрд рублей. Оправдают ли полученные квоты затраты на выполнение обязательств по строительству добывающего флота, большой вопрос. А ведь, помимо строительства флота у предприятия есть и другие расходы. — Поэтому отрасль находится в сложном состоянии, — отметил Георгий Мартынов. Он не исключает, что небольшие рыбацкие предприятия ждёт банкротство. Он привёл официальную статистику: в Приморье с прибылью 2020 год завершили 68,2% предприятий отрасли. В 2019 году этот показатель составлял 84%. — Ряд руководителей рыбохозяйственных компаний написали письма губернатору края, в адрес Росрыболовства, в котором указали, что если все биоресурсы будем выставлять на аукционы, то небольшие предприятия разорятся, — сообщил Георгий Мартынов. Он добавил, что из рыбной отрасли сейчас делают инвестиционную, которая будет зарабатывать деньги. А такой задачи, как увеличения поставок рыбы на внутренний рынок, в том числе и с целью удешевления морепродуктов, в ближайшее время не предвидится.

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