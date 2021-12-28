Урожай с приморских полей застрял в овощехранилищах?

Урожай с приморских полей застрял в овощехранилищах?
Урожай с приморских полей застрял в овощехранилищах?
Сегодня, 09:00ЭкономикаФото: Золотой Рог
В Приморье в уходящем году сильно подорожали продовольственные товары. С начала этого года инфляция в стране, по данным Росстата, составила около 8 процентов. При этом рост цен на продовольствие намного опережает общий среднестатистический показатель.

Ситуацию с ростом цен на продукты затронул, выступая на конференции «Социально-экономические итоги уходящего года», которая прошла сегодня во Владивостоке, руководитель института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС, профессор, доктор экономических наук Александр Латкин. Он отметил, что по официальным данным Минэкономразвития РФ, курятина подорожала на 29,3 процента, говядина — 15,15 процента, яйцо куриное — 20,9 процента, гречневая крупа — почти на четверть.

— Но самый значительный рост цен зафиксирован на овощи и картофель. Морковь подорожала на 35,6 процента, картофель — 62,55 процента, капуста -124,2 процента, — перечислил Александр Латкин.

Он не исключил, что по итогам года реальная инфляция продовольственной составляющей потребительской корзины достигнет 30 процентов. По данным экономиста, в Приморье рост цен на сельхозпродукцию обусловлен удорожанием товаров и услуг, которые входят в себестоимость производства аграрной продукции. Так, топливо в крае в 2021 году подорожало на 10-12 процентов, удобрения — 45-70 процентов, ядохимикаты — на 25 процентов, техника — на 20 процентов.

Помимо этого, приморские фермеры держат большие запасы нынешнего урожая овощей и картофеля в овощехранилищах и не спешат выставлять их на продажу, придерживая до весны. Видимо, ожидая ещё большего роста цен.

Сюжеты:
Приморье
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сельское хозяйствопродуктыПриморье
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