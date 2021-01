Счастье подешевело: Жители Владивостока умерили свои аппетиты

В январе 2021 года специалисты провели опрос среди экономически активного населения в 437 населенных пунктах. Вопрос, на который должны были ответить респонденты, звучал так: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?»

В общем опросе, проведенном Исследовательским центром портала Superjob.ru участвовали 2500 респондентов; в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов, сообщает портал. Как выяснилось, мужчинам нужно почти на 30% больше денег для счастья, чем женщинам. Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тыс. руб. в месяц. Запросы мужчин на 28% выше, чем женщин: 187 и 146 тыс. руб. соответственно. Чем старше респонденты, тем дороже их счастье: 135 тыс. у молодежи до 24 лет и 190 тыс. руб. у россиян старше 45 лет. Запросы респондентов с зарплатой от 80000 руб. вдвое превышают запросы граждан, зарабатывающих менее 30000 руб.: 242 и 121 тыс. руб. соответственно. Самые высокие денежные запросы среди населения мегаполисов традиционно у москвичей: 220 тыс. руб. На втором месте — Владивосток (200 тыс. руб.). На третьем — Ростов-на-Дону (190 тыс. руб.). Среднестатистическому петербуржцу для счастья нужно 176 тыс. руб. Самые скромные же запросы — у жителей Оренбурга (124 тыс. руб.) Стоит отметить, что в 2018 году и 2019 году владивостокцам для счастья нужно было чуть больше: в среднем 207000 руб. и 205000 руб. соответственно. После новогодних каникул счастье подорожало: если в апреле 2020 года россиянам нужно было 155 тыс. руб. в месяц, то сегодня — 166 тыс. руб.

