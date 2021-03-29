Комплексное развитие приморских сёл пройдёт с помощью благоустройства территорий и льготной ипотеки

В 2021 году на развитие сельских территорий Приморья направят более 12 миллионов рублей. Специальные субсидии предусмотрены для улучшения жилищных условий сотрудников агропромышленного сектора и для благоустройства села, сообщили в правительстве региона.

В приморском минсельхозе отметили, что самым большим спросом у селян пользуется программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем». В 2020 году получателями социальных выплат стали 19 семей. «В этом году на улучшение жилищных условий на селе будет направлено еще 6,5 миллионов рублей. Также предусмотрены субсидии на благоустройство сельских территорий — 6 миллионов рублей. Они предоставляются муниципальным образованиям на конкурсной основе», — отметили в ведомстве. Таким образом, по словам сотрудников ведомства, ещё три семьи смогут приобрести или построить жильё в селе. «При этом граждане должны постоянно проживать на сельской территории, работать в агропромышленном комплексе или социальной сфере и быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий», — добавили в региональном минсельхозе. В рамках программы «Сельская ипотека» приморцы могут получить льготный кредит до пяти миллионов рублей. В 2020 году этой мерой поддержки воспользовались около 360 человек.

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