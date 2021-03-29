Комплексное развитие приморских сёл пройдёт с помощью благоустройства территорий и льготной ипотеки

Комплексное развитие приморских сёл пройдёт с помощью благоустройства территорий и льготной ипотеки

Сегодня, 10:20ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
В 2021 году на развитие сельских территорий Приморья направят более 12 миллионов рублей. Специальные субсидии предусмотрены для улучшения жилищных условий сотрудников агропромышленного сектора и для благоустройства села, сообщили в правительстве региона.

В приморском минсельхозе отметили, что самым большим спросом у селян пользуется программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем». В 2020 году получателями социальных выплат стали 19 семей.

«В этом году на улучшение жилищных условий на селе будет направлено еще 6,5 миллионов рублей. Также предусмотрены субсидии на благоустройство сельских территорий — 6 миллионов рублей. Они предоставляются муниципальным образованиям на конкурсной основе», — отметили в ведомстве.

Таким образом, по словам сотрудников ведомства, ещё три семьи смогут приобрести или построить жильё в селе.

«При этом граждане должны постоянно проживать на сельской территории, работать в агропромышленном комплексе или социальной сфере и быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий», — добавили в региональном минсельхозе.

В рамках программы «Сельская ипотека» приморцы могут получить льготный кредит до пяти миллионов рублей. В 2020 году этой мерой поддержки воспользовались около 360 человек.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Владивостокипотекальготыкредитсельское хозяйство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы