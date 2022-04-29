Одно из крупнейших предприятий Приморья возобновило выпуск редкого продукта

«С начала года зафиксировано увеличение спроса на боропродукцию от компаний-покупателей из разных сфер экономики внутреннего рынка России. Наиболее крупные заявки на сотрудничество поступили от отечественных производителей стекла и стекловолокна, теплоизоляционных материалов, эковаты, удобрений и смазочно-охлаждающих жидкостей. С начала года уже заключено около 20 договоров на поставку продукции с новыми контрагентами», — рассказали на предприятии.