Одно из крупнейших предприятий Приморья возобновило выпуск редкого продукта

За первый квартал 2022 года предприятие достигло хороших показателей. Более 23 тысяч тонн продукции было отгружено российским покупателям только за первые три месяца. Кроме того, снова выпускается редкий борный продукт — молотый борный ангидрид. Его заказывает производитель эмалей из России.
«С начала года зафиксировано увеличение спроса на боропродукцию от компаний-покупателей из разных сфер экономики внутреннего рынка России. Наиболее крупные заявки на сотрудничество поступили от отечественных производителей стекла и стекловолокна, теплоизоляционных материалов, эковаты, удобрений и смазочно-охлаждающих жидкостей. С начала года уже заключено около 20 договоров на поставку продукции с новыми контрагентами», — рассказали на предприятии.
Также на предприятии принялись за решение ряда социальных вопросов.
Оклады всех сотрудников предприятия были проиндексированы на 10%. Кроме того, на данный момент идет укомплектование штата сотрудников комбината — до начала мая на предприятие будут трудоустроены около 1 800 работников», — сообщили на предприятии.
ООО «Дальнегорский ГОК» — это единственно российское предприятие, которое выпускает борную кислоту. На разрабатываемом месторождении в Приморье содержится около 3% мирового запаса бора, а это значит, что предприятие обеспечено сырьём ещё минимум на 100 лет.