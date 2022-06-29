На обновление сетей, ремонт домов и благоустройство Уссурийска направят свыше двух млрд рублей. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с жителями городского округа.

Глава региона отметил, что за последние три года в Уссурийске благоустроены почти 300 дворовых и общественных пространств, газифицированы семь котельных, до конца года на газ перейдёт самая крупная городская котельная, заменены километры сетей. Особое внимание Воздвиженке — здесь строится новый водовод, канализационные сети, а на следующий год благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в селе появится сквер. В этом году в Уссурийске планируют реконструировать семь парков и скверов, отремонтировать фасады и подъезды жилых домов. Продолжится газификация округа. На улице Раковского строится газовая котельная строится, которая заберёт на себя нагрузку старых небольших кочегарок. Кроме того, по программе догазификации до 2023 года газопроводы подведут к 2,5 тысячам частных домовладений, будут построены две газонаполнительные станции. Кстати, в Уссурийске уже работает первый в Приморье магазин с газовым оборудованием для частных домов.

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