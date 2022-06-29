Газификацию в Уссурийске поддержали коммерсанты — открыли первый в Приморье магазин с газовым оборудованием для частных домов

Газификацию в Уссурийске поддержали коммерсанты — открыли первый в Приморье магазин с газовым оборудованием для частных домов
Газификацию в Уссурийске поддержали коммерсанты — открыли первый в Приморье магазин с газовым оборудованием для частных домов
Вчера, 15:56ЭкономикаФото: 1MI
На обновление сетей, ремонт домов и благоустройство Уссурийска направят свыше двух млрд рублей. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с жителями городского округа.

Глава региона отметил, что за последние три года в Уссурийске благоустроены почти 300 дворовых и общественных пространств, газифицированы семь котельных, до конца года на газ перейдёт самая крупная городская котельная, заменены километры сетей. Особое внимание Воздвиженке — здесь строится новый водовод, канализационные сети, а на следующий год благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в селе появится сквер.

В этом году в Уссурийске планируют реконструировать семь парков и скверов, отремонтировать фасады и подъезды жилых домов.

Продолжится газификация округа. На улице Раковского строится газовая котельная строится, которая заберёт на себя нагрузку старых небольших кочегарок. Кроме того, по программе догазификации до 2023 года газопроводы подведут к 2,5 тысячам частных домовладений, будут построены две газонаполнительные станции.

Кстати, в Уссурийске уже работает первый в Приморье магазин с газовым оборудованием для частных домов.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
губернаторПриморье3
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru, mushinskaya@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы