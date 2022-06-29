Вера Щербина: «Мы готовы оказать содействие при реализации совместных проектов»

По информации главы правительства Приморья, торговый оборот между краем и Азербайджаном в 2021 году вырос к уровню предыдущего почти на 300%: с 524 тыс. долларов до 1,5 млн — почти в три раза. Экспорт из Приморья в Азербайджан увеличился в пять раз, импорт из Азербайджана в наш край — в два раза.