Вера Щербина: «Мы готовы оказать содействие при реализации совместных проектов»

Вера Щербина: «Мы готовы оказать содействие при реализации совместных проектов»
Вера Щербина: «Мы готовы оказать содействие при реализации совместных проектов»
Сегодня, 11:17ЭкономикаФото: Диана Шарафулисламова / правительство Приморского края
Во Владивостоке обсуждались возможности для увеличения торгового оборота и совместных туристических проектов между Азербайджаном и Приморьем.

Вопросы международного сотрудничества стали основной темой встречи председатель правительства края Веры Щербины с исполняющим обязанности Генерального консула Азербайджанской Республики в Екатеринбурге Шохратом Мустафаевым.

По информации главы правительства Приморья, торговый оборот между краем и Азербайджаном в 2021 году вырос к уровню предыдущего почти на 300%: с 524 тыс. долларов до 1,5 млн — почти в три раза. Экспорт из Приморья в Азербайджан увеличился в пять раз, импорт из Азербайджана в наш край — в два раза.

Вера Щербина предложила представителю Азербайджана рассмотреть возможности поставок сырья из Приморья: руды, концентратов цветных и драгметаллов. А также продовольствия — рыбы и рыбопродукции, в частности, тихоокеанских лососей. Кроме того, председатель правительства обратила внимание консула на возможности для импорта из Приморья в будущем судов и летательных аппаратов, в том числе многофункциональных вертолётов.

Вера Щербина отметила, что в регионе действует ряд преференциальных режимов — ТОР, СПВ, а также офшорная зона на острове Русский — САР.

— Если бизнесу Азербайджана интересно, всегда можно встретиться и обсудить. Мы готовы оказать все необходимое содействие при реализации совместных проектов, — подчеркнула Вера Щербина.

Она напомнила, что 5–8 сентября во Владивостоке состоится главное отраслевое событие года для всего региона — Восточный экономический форум. Одной из важных для обсуждения тем нынешнего ВЭФа станет туристические направления.

Ранее сообщалось о встрече губернатора края Олега Кожемяко с новым Генеральным консулом КНР во Владивостоке Пяо Янфань. Обсуждались перспективы увеличения товарооборота — экспорт продукции сельского хозяйства и древесины из Приморья в Китай. Губернатор предложил перевести железнодорожный пункт пропуска Махалино–Хуньчунь на круглосуточный режим работы. Это даст возможность росту объёмов товарооборота между Приморьем и приграничными регионами КНР.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Приморьеэкспортимпорт3
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru, mushinskaya@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы