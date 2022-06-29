Вера Щербина: «Мы готовы оказать содействие при реализации совместных проектов»

Вопросы международного сотрудничества стали основной темой встречи председатель правительства края Веры Щербины с исполняющим обязанности Генерального консула Азербайджанской Республики в Екатеринбурге Шохратом Мустафаевым.
По информации главы правительства Приморья, торговый оборот между краем и Азербайджаном в 2021 году вырос к уровню предыдущего почти на 300%: с 524 тыс. долларов до 1,5 млн — почти в три раза. Экспорт из Приморья в Азербайджан увеличился в пять раз, импорт из Азербайджана в наш край — в два раза.
Вера Щербина предложила представителю Азербайджана рассмотреть возможности поставок сырья из Приморья: руды, концентратов цветных и драгметаллов. А также продовольствия — рыбы и рыбопродукции, в частности, тихоокеанских лососей. Кроме того, председатель правительства обратила внимание консула на возможности для импорта из Приморья в будущем судов и летательных аппаратов, в том числе многофункциональных вертолётов.
Вера Щербина отметила, что в регионе действует ряд преференциальных режимов — ТОР, СПВ, а также офшорная зона на острове Русский — САР.
— Если бизнесу Азербайджана интересно, всегда можно встретиться и обсудить. Мы готовы оказать все необходимое содействие при реализации совместных проектов, — подчеркнула Вера Щербина.
Она напомнила, что 5–8 сентября во Владивостоке состоится главное отраслевое событие года для всего региона — Восточный экономический форум. Одной из важных для обсуждения тем нынешнего ВЭФа станет туристические направления.
Ранее сообщалось о встрече губернатора края Олега Кожемяко с новым Генеральным консулом КНР во Владивостоке Пяо Янфань. Обсуждались перспективы увеличения товарооборота — экспорт продукции сельского хозяйства и древесины из Приморья в Китай. Губернатор предложил перевести железнодорожный пункт пропуска Махалино–Хуньчунь на круглосуточный режим работы. Это даст возможность росту объёмов товарооборота между Приморьем и приграничными регионами КНР.