Пользы ради

Дорога на восток
Идея о проведении Восточного экономического форума возникла в 2015 году — Дальнему Востоку требовалась площадка, которая может дать импульс развитию макрорегиона. По предложению президента РФ Владимира Путина было решено провести во Владивостоке международный экономический форум.
Организаторы подготовили площадку на базе ДВФУ на острове Русский за несколько месяцев. Ожидалось, что на мероприятие приедут около тысячи человек, среди которых предприниматели и журналисты. В итоге приехало в два раза больше — стало ясно, что площадка востребована, и форум необходимо проводить каждый год.
На I ВЭФе представили новые инструменты развития ДФО, которые сейчас широко известны среди общественности и бизнес-сообщества: СПВ, ТОРы, Дальневосточный гектар. За последующие годы форуму удалось стать важным, а в некоторых аспектах — ключевым явлением в экономическом развитии как Дальнего Востока, так и Приморья.
«Развитие дальневосточных территорий — это исторически преемственный курс для России. Движение России к тихоокеанским рубежам — результат великих трудов, мужества многих поколений наших предков. И даже несмотря на смену эпох или политического строя, этот вектор развития остается неизменным», — сказал Путин, выступая на первом ВЭФе во Владивостоке.
Экономисты отмечают, что ежегодно форум привлекает в Приморье более пяти тысяч гостей, что является мощным импульсом развития дальневосточной столицы и региона. ВЭФ сейчас — это главная площадка для презентации дальневосточных проектов глобальной аудитории. Вспомним весь путь.
ВЭФ-2015: Начало
Во время проведения первого по счёту Восточного экономического форума в 2015 году был заключён договор о строительстве в Приморье производственно-логистического комплекса «Янковский» — это, по мнению экспертов, главный итог мероприятия. Стоимость вложений оценили в более чем 55 миллиардов рублей.
Сейчас «Авиаполис Янковский» — одно из ведущих, динамично развивающихся предприятий Приморского края и крупнейший индустриальный комплекс Дальнего Востока.
Благодаря открытию предприятия, в Приморье появились сотни новых рабочих мест, во время развития производства стало расти количество субподрядчиков и налогов, которые предприниматели платят в бюджет региона. Эти деньги потом идут на строительство, ремонт и благоустройство объектов краевой инфраструктуры. В компании работают более 400 человек, которые обслуживают около 90 грузовых и 300 легковых автомобилей в день. С «Янковским» сотрудничают компании международного уровня, крупнейшие федеральные и региональные розничные сети, локальные производственные и торговые фирмы, среди которых Royal Canin, Kari, «Эльдорадо», DNS, «Самбери» и Samsung.
Благодаря широкому охвату производства отчисления налогов в региональный бюджет могут составить порядка 500 миллионов рублей в год, а в логистическом парке предприятия трудоустроят 10 000 человек.
Стоит также отметить, что во время первого ВЭФа Китай заявил о своём желании стать постоянным и долгосрочным партнёром России в развитии Дальнего Востока.
Во время I Восточного экономического форума было подписано более 80 соглашений и меморандумов на сумму более 1,3 триллиона рублей.
ВЭФ-2016: «Открывая Дальний Восток»
На втором форуме представители бизнеса и власти начали выстраивать прямой диалог, обозначили основные проблемы инвесторов и потенциальные точки роста экономики.
Министр энергетики России Александр Новак на полях форума анонсировал закон о снижении энерготарифа для промышленных предприятий. И уже через год предприниматели пяти регионов Дальнего Востока за электроэнергию стали платить меньше.
Также было заключено соглашение о строительстве Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ), который должен стать крупнейшим предприятием такого рода в Приморье. Объём инвестиций — 370, 5 миллиардов рублей.
Завод должен выпускать качественную продукцию на приморский, российский и международный рынок. Будет создано 1500 новых рабочих мест, Находку подключат к линии газоснабжения, а бюджеты Приморья и Находки получат новые налоговые отчисления.
По итогам форума стало ясно, что общая сумма заключённых сделок на полях ВЭФ превысила триллион рублей.
ВЭФ-2017: Создавая реальность
За три года работы экономического форума на Дальнем Востоке удалось создать новое экономическое пространство — об этом заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. К этому времени на Дальнем Востоке работали 19 федеральных законов, 72 акта правительства России и четыре института развития.
«Новая модель не просто конкурентна, она одна из лучших в АТР по таким показателям, как налоги, скорости административных процедур, стоимость земли, электроэнергии, газа, воды», — отметил полпред.
Во время III ВЭФа во Владивостоке запустили алмазную фабрику — это первое предприятие такого рода на Дальнем Востоке. Стоит отметить, что ежемесячно фабрика обрабатывает около 12-14 тысяч карат алмазного сырья. Специалисты отмечают, что логистически город удобно расположен, так как именно здесь находятся традиционные потребители драгоценных камней: Китай, Индия, США, страны Юго-Восточной Азии. Предприятие также организует обучающие программы по подготовке кадров для алмазообрабатывающего предприятия.
ВЭФ-2018: Путь в Азию
Во время четвёртого форума были подписаны договоры о создании совместного бизнеса с китайским торговым гигантом Alibaba.
Также специалисты отмечают, что были заключены масштабные сделки по развитию молочного животноводства и свиноводства в Приморье. Настолько масштабные, что удалось заключить соглашения по экспорту продукции на азиатские рынки.
По словам экспертов, экономическая интеграция принесёт миллиарды долларов всем участникам соглашений.
ВЭФ-2019: Новые дороги
На пятом Восточном экономическом форуме было принято ключевое решение для транспортной инфраструктуры Приморья — строительство Владивостокской кольцевой автодороги, которая должна «разгрузить» транспортную нагрузку на трассы дальневосточной столицы и соединить между собой острова Русский и Елены, и, собственно, Владивосток. Это также даст возможность предпринимателям осваивать новые бизнес-направления и территории.
Кроме того, во время пленарного заседании V ВЭФ премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о том, что страна выделит кредит в размере одного миллиарда долларов на развитие Дальнего Востока.
Во время форума было заключено 270 соглашений на общую сумму 3,4 триллионов рублей, что больше, чем годом ранее.
ВЭФ-2020 и ВЭФ-2021: Экономика в эпоху COVID-19
В 2020 году форум не состоялся из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса. Шестой ВЭФ должен пройти осенью 2021 года в гибридном формате — часть мероприятий проведут очно, а часть — в формате онлайн.
Также на полях форума будет организовано постоянное ПЦР-тестирование участников.
В рамках ВЭФ запланировано заключение новых сделок, приезд иностранных делегаций. Регионы Дальнего Востока представят свою продукцию в рамках проекта «Улицы Дальнего Востока».
Кроме того, во время форума анонсировано проведение конференции АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования — участие в дискуссии примут представители ведущих университетов Азиатско-Тихоокеанского региона.
Таким образом, можно отметить, что Восточный экономический форум способствует не только экономическому развитию России, но и укреплению Приморья в статусе экономического «локомотива» Дальнего Востока.