В Приморье «звездных» коек для гостей стало больше

В Приморском крае в 2020 году насчитывалось 618 коллективных средств размещения, что в 1,2 раза больше чем в 2019 году. Их коечная емкость составила 51,7 тыс. мест, из них больше половины пришлось на специализированные средства размещения.

Из общего количества обследованных отелей и хостелов — 87% относились к малым средствам размещения с номерным фондом до 50 номеров. В минувший понедельник, 27 сентября, в стране отмечали Всемирный день туризма. Приморскстат к этой дате собрал данные о состоянии отрасли в регионе. Одной из важных сфер которой является гостиничный бизнес. В прошедшем году прошли квалификацию 119 коллективных средств размещения. Официальная категория «одна звезда» была присвоена 10 отелям, «две звезды» — 36, «три звезды» — 58, «четыре звезды» — 13 и «пять звезд» получили только 2 гостиницы. Доля не имеющих категории отелей (без звезд), составила 80,7% (в 2019 — 86,3%). В прошлом году приморские гостиницы приняли 631,9 тыс. человек, основная часть которых (около70%) — в отелях и аналогичных средствах размещения. При этом, 96% гостей — граждане России. По целям поездок численность размещенных лиц распределилась следующим образом: личные цели — 70,7%, деловые и профессиональные — 29,3%. Ограничения предпринимательской деятельности, вызванные мерами противодействия коронавирусной инфекции в 2020 году, в 1,8 раза снизили доходы гостиниц Приморья от предоставляемых услуг по сравнению с предыдущим периодом, когда средства размещения гостей принесли предпринимателям почти 4, 011 млрд рублей.

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