В Приморье «звездных» коек для гостей стало больше

В Приморье «звездных» коек для гостей стало больше
В Приморье «звездных» коек для гостей стало больше
Сегодня, 09:45ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
В Приморском крае в 2020 году насчитывалось 618 коллективных средств размещения, что в 1,2 раза больше чем в 2019 году. Их коечная емкость составила 51,7 тыс. мест, из них больше половины пришлось на специализированные средства размещения.

Из общего количества обследованных отелей и хостелов — 87% относились к малым средствам размещения с номерным фондом до 50 номеров.

В минувший понедельник, 27 сентября, в стране отмечали Всемирный день туризма. Приморскстат к этой дате собрал данные о состоянии отрасли в регионе. Одной из важных сфер которой является гостиничный бизнес.

В прошедшем году прошли квалификацию 119 коллективных средств размещения. Официальная категория «одна звезда» была присвоена 10 отелям, «две звезды» — 36, «три звезды» — 58, «четыре звезды» — 13 и «пять звезд» получили только 2 гостиницы. Доля не имеющих категории отелей (без звезд), составила 80,7% (в 2019 — 86,3%).

В прошлом году приморские гостиницы приняли 631,9 тыс. человек, основная часть которых (около70%) — в отелях и аналогичных средствах размещения. При этом, 96% гостей — граждане России.

По целям поездок численность размещенных лиц распределилась следующим образом: личные цели — 70,7%, деловые и профессиональные — 29,3%.

Ограничения предпринимательской деятельности, вызванные мерами противодействия коронавирусной инфекции в 2020 году, в 1,8 раза снизили доходы гостиниц Приморья от предоставляемых услуг по сравнению с предыдущим периодом, когда средства размещения гостей принесли предпринимателям почти 4, 011 млрд рублей.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
туризминфраструктураПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы