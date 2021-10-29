Андрей Бронц: Уборочная кампания будет идти, пока не уберем последний гектар урожая

На темпах уборки сильно сказывается сырая погода, поскольку в житницах края — Уссурийском городском округе и Михайловском районе — прошли дожди. На данный момент убрано 165 тысяч гектаров сои — более половины посеянных площадей и 4,2 тысячи гектаров кукурузы — 6% от плана.
— Всего по краю намолочено 245 тысяч тонн сои и 26,5 тысяч тонн кукурузы. Уборочная кампания будет идти, пока не уберем последний гектар урожая, несмотря на морозы, — подчеркнул министр сельского хозяйства края Андрей Бронц.
По его словам, в этом году урожай кукурузы должен составить около 390 тысяч тонн зерна, сои — 380 тысяч тонн.
Напомним, соя и кукуруза являются одними из важных статей регионального экспорта сельхозкультур. По данным федеральной таможенной службы, с начала 2021 года объем вывезенной из Приморья за границу сельхозпродукции составил 1,2 миллиарда долларов, что на 10,7% больше уровня 2020 года. Основной объем экспорта аграрной продукции приходится на страны АТР.