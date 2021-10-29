Андрей Бронц: Уборочная кампания будет идти, пока не уберем последний гектар урожая

Андрей Бронц: Уборочная кампания будет идти, пока не уберем последний гектар урожая
Андрей Бронц: Уборочная кампания будет идти, пока не уберем последний гектар урожая
Сегодня, 12:40ЭкономикаФото: https://pixabay.com
Приморские аграрии обязались убрать сою и кукурузу до 10 ноября и 5 декабря, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На темпах уборки сильно сказывается сырая погода, поскольку в житницах края — Уссурийском городском округе и Михайловском районе — прошли дожди. На данный момент убрано 165 тысяч гектаров сои — более половины посеянных площадей и 4,2 тысячи гектаров кукурузы — 6% от плана.

— Всего по краю намолочено 245 тысяч тонн сои и 26,5 тысяч тонн кукурузы. Уборочная кампания будет идти, пока не уберем последний гектар урожая, несмотря на морозы, — подчеркнул министр сельского хозяйства края Андрей Бронц.

По его словам, в этом году урожай кукурузы должен составить около 390 тысяч тонн зерна, сои — 380 тысяч тонн.

Напомним, соя и кукуруза являются одними из важных статей регионального экспорта сельхозкультур. По данным федеральной таможенной службы, с начала 2021 года объем вывезенной из Приморья за границу сельхозпродукции составил 1,2 миллиарда долларов, что на 10,7% больше уровня 2020 года. Основной объем экспорта аграрной продукции приходится на страны АТР.

Сюжеты:
Приморский край
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сельское хозяйствоПриморье
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