Андрей Бронц: Уборочная кампания будет идти, пока не уберем последний гектар урожая

Напомним, соя и кукуруза являются одними из важных статей регионального экспорта сельхозкультур. По данным федеральной таможенной службы, с начала 2021 года объем вывезенной из Приморья за границу сельхозпродукции составил 1,2 миллиарда долларов, что на 10,7% больше уровня 2020 года. Основной объем экспорта аграрной продукции приходится на страны АТР.