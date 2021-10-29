Число выявленных в Приморье поддельных купюр уменьшилось почти в три раза

Число выявленных в Приморье поддельных купюр уменьшилось почти в три раза
Число выявленных в Приморье поддельных купюр уменьшилось почти в три раза
Сегодня, 10:11ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Регион оказалось на втором месте среди регионов ДФО по количеству выявленных банками фальшивых российских денежных знаков с начала года. В то же время число таких подделок уменьшилось в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России, всего в крае банками были обнаружены 34 фальшивки, 29 из них имитировали российские банкноты. Среди подделок 28 имели номинал 5000 рублей и одна — 1000 рублей. Напомним, в III квартале 2020 года в регионе было выявлено 94 ненастоящих билетов Банка России. Кроме того, кассиры изъяли из денежного оборота 5 фальшивых стодолларовых купюр, что в 4 раза меньше показателя прошлого года.

— Приморцы активно используют безналичные платежи, поэтому стало значительно меньше случаев, когда в маленьких магазинах, киосках или на автозаправках люди сталкиваются с подделками. К тому же многие торговые точки сегодня оснащены техникой для проверки подлинности банкнот. Тем не менее, фальшивки встречаются, поэтому необходимо уметь проверять банкноты без специальных приборов, ― рассказал начальник управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.

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Приморский край
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