Приморские налоговики приглашают в гости. На день

Кроме того, в День открытых дверей посетители смогут подключиться к сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Это позволит сэкономить время на посещениях налогового органа, кроме того, на портале можно получить широкий спектр онлайн — услуг: получение ИНН, подготовка обращения в территориальный налоговый орган, запрос справки об исполнении обязанности по уплате налогов, подача декларации по форме 3-НДФЛ и многое другое.