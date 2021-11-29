Приморские налоговики приглашают в гости. На день

Приморские налоговики приглашают в гости. На день
Приморские налоговики приглашают в гости. На день
Сегодня, 15:00ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Сотрудники налоговых органов напоминают: 1 декабря — крайний срок уплаты имущественных налогов. В этот день ФНС Приморья совместно с Почтой России проведёт День открытых дверей.

В предстоящую среду, с 9.00 до 18.00 часов в инспекциях края любому обратившемуся налогоплательщику оперативно проведут сверку имущественных объектов, уточнят задолженность по имущественным налоговым платежам, выдадут налоговое уведомление на уплату, а представители почтовой службы смогут принять платежи.

Кроме того, в День открытых дверей посетители смогут подключиться к сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Это позволит сэкономить время на посещениях налогового органа, кроме того, на портале можно получить широкий спектр онлайн — услуг: получение ИНН, подготовка обращения в территориальный налоговый орган, запрос справки об исполнении обязанности по уплате налогов, подача декларации по форме 3-НДФЛ и многое другое.

Отметим, зайдя на официальный сайт ФНС России по Приморскому краю, налогоплательщик по своему адресу может узнать номер, адрес и реквизиты своей налоговой инспекции. А также записаться в формате онлайн запись на приём в инспекцию.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
НалогиПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы