Приморские налоговики приглашают в гости. На день

В предстоящую среду, с 9.00 до 18.00 часов в инспекциях края любому обратившемуся налогоплательщику оперативно проведут сверку имущественных объектов, уточнят задолженность по имущественным налоговым платежам, выдадут налоговое уведомление на уплату, а представители почтовой службы смогут принять платежи.
Кроме того, в День открытых дверей посетители смогут подключиться к сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Это позволит сэкономить время на посещениях налогового органа, кроме того, на портале можно получить широкий спектр онлайн — услуг: получение ИНН, подготовка обращения в территориальный налоговый орган, запрос справки об исполнении обязанности по уплате налогов, подача декларации по форме 3-НДФЛ и многое другое.
Отметим, зайдя на официальный сайт ФНС России по Приморскому краю, налогоплательщик по своему адресу может узнать номер, адрес и реквизиты своей налоговой инспекции. А также записаться в формате онлайн запись на приём в инспекцию.