Компания Ростсельмаш подводит итоги стимулирующей программы

Компания Ростсельмаш подводит итоги программы «Ставим рекорды вместе».

В программе на лучший результат сельхозработ приняли участие более 2000 человек со всей России, а показатели впечатляют в большинстве регионов. Ставить рекорды вместе могли любые хозяйства, в том числе крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) и индивидуальные предприниматели (ИП). Работа комбайнеров сравнивалась по намолотам или количеству заготовленной массы, операторов тракторов - по производительности или топливной экономичности на основных полевых операциях: культивации, посеве, дисковании, вспашке, глубокорыхлении. Результаты порадовали и организаторов, и участников. Лидером в Приморском крае признан АО «ПримАгро», производственный участок «Воздвиженка». Победитель отмечает, что достигнуть таких показателей ему помогли хорошая урожайность и безотказная работа техники. «Результат работы во многом зависит от того, насколько ты знаешь возможности своей машины и как хорошо ты можешь её настроить. В этом плане комбайн Ростсельмаш TORUM 750 – понятная техника с широкими спектром регулировок и преимуществами, которые предоставляет автоматизация важных процессов», - говорит механизатор АО «ПримАгро» Константин Ефименко. Хозяйства активно включались в программу с самого первого дня. Среди наиболее активных - Свердловская, Курганская, Новосибирская, Ростовская, Волгоградская области, а также Пермский, Краснодарский и Алтайский края. Важную роль в «Ставим рекорды вместе» сыграли региональные органы власти и дилеры Ростсельмаш: они совместно заверяли формы отчётности и помогали участникам. Если подводить итоги в целом по России, то тут по всем показателям отлично проявили себя тракторы, и эти цифры однозначно можно считать рекордными. Лучшая производительность составила на культивации 20,3 га в час в Саратовской области (ООО «Аванагард-Агро»), на посеве – 18,9 га в час в Самарской области (ООО «Парфеновское), на дисковании – 13,75 га в час в Тамбовской области (СХПК «Русь»), на вспашке – 4,56 га в час в Ставропольском крае (ООО «Саблинское»), на глубокорыхлении – 5,2 га в час в Саратовской области (КФХ Н. Абдуллаев). Параметры превосходят средние по региону на 3-4 пункта. Например, в том же Ставропольском крае «Саблинское» показало рекорд при среднем нормальном показателе по региону в 12-15 га в час. Отдельная номинация - снижение расхода топлива, и этот показатель тоже отличается от среднего в лучшую сторону. Так, в Волгоградской области по расходу на культивации рекордсменом стало ООО «Фермалэнд» - машины показали результат в 3,3 л на га при среднем нормальном показателе 3,8 - 4,4 л/га. Отличные цифры в Алтайском и Ставропольском крае, Новосибирской, Свердловской, Самарской областях. На зерноуборочных комбайнах лучшие показатели по намолоту продемонстрировал комбайн TORUM 785 в Белгородской области - 42,12 т/час (КФХ А. Яковлев); в Омской наилучший результат за комбайном ACROS 550 – 28,88 т/час (ИП Ю. Неупокоев); в Кемеровской рекорд зафиксирован на комбайне RSM 161 – 38,4 т/час (ИП А. Баранов). Подробно с результатами программы и турнирными таблицами можно ознакомиться в специальном разделе на сайте Ростсельмаш: https://ppr.rostselmash.com/ Проанализировав эти показатели, легко понять: добиваться рекордных и просто хороших показателей можно, если грамотно подходить к выполнению важных техпроцессов, которые должны быть обеспечены не только профессионализмом оператора, но и соответствующей ему по уровню техникой. «Нашим аграриям всегда было что показать. Это крепкие профессионалы своего дела, подобные соревнования – повод обратить внимание на их достижения во всероссийском масштабе. Мы с радостью поддерживали программу «Ставим рекорды вместе» и будем приветствовать внимание производителей техники к человеку труда и в дальнейшем» - говорит генеральный директор компании-дилера Ростсельмаш. В самой компании Ростсельмаш подчеркивают, что программа показала участникам: при правильном выборе машины и грамотных настройках можно добиться рекордных показателей, - и дала возможность проявить себя. Фото: предоставлено Ростсельмашем Рекордсменов уже ждет вознаграждение. Это 30 автомобилей LADA 4×4 Urban 3D 2020 года выпуска. Все участники программы получат полезный набор механизатора. Награды механизаторам будут вручены до конца этого года. Юрий РОГОВ

