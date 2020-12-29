Компания Ростсельмаш подводит итоги стимулирующей программы

Если подводить итоги в целом по России, то тут по всем показателям отлично проявили себя тракторы, и эти цифры однозначно можно считать рекордными. Лучшая производительность составила на культивации 20,3 га в час в Саратовской области (ООО «Аванагард-Агро»), на посеве – 18,9 га в час в Самарской области (ООО «Парфеновское), на дисковании – 13,75 га в час в Тамбовской области (СХПК «Русь»), на вспашке – 4,56 га в час в Ставропольском крае (ООО «Саблинское»), на глубокорыхлении – 5,2 га в час в Саратовской области (КФХ Н. Абдуллаев).