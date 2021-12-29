Мы им — крабов и орехи, они нам — игрушки и продукты

Мы им — крабов и орехи, они нам — игрушки и продукты
Мы им — крабов и орехи, они нам — игрушки и продукты
Сегодня, 15:30ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
В Приморье на автомобильных пунктах пропуска на границе с Китаем ликвидированы все заторы, сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

Имеющиеся очереди перед пунктами пропуска сопоставимы с их ежедневной пропускной способностью. Это означает, что прибывшие к границе автотранспортные средства в течение нескольких часов смогут её пересечь.

Например, по состоянию на утро 28 декабря 2021 года на территории, прилегающей к пункту пропуска МАПП Пограничный — Суйфэньхэ, ожидали убытия в КНР 52 транспортных средства. Учитывая пропускную способность пункта пропуска — 100 автомобилей в обе стороны, все они в этот же день убыли в Китай. 27 декабря через этот пункт пропуска проследовало 122 грузовых автотранспортных средства (61 — в Китай и 61 — обратно). Оформление автомобилей ведётся в режиме живой очереди, электронной очереди на въезд в пункт пропуска нет.

Помимо готовых к убытию машин, 53 тягача без прицепа и 47 порожних прицепов без тягачей используют прилегающую территорию пункта пропуска в качестве автостоянки. Для сравнения: чуть меньше месяца назад, 1 декабря 2021 года, в ожидании убытия в КНР перед пунктом пропуска находилось 79 составов транспортных средств, а в качестве стоянки использовали территорию 52 полуприцепа без тягача и столько же тягачей без прицепов.

Номенклатура перемещаемых через этот пункт пропуска товаров различная. В преддверии новогодних праздников отмечается увеличение грузопотока. За последние две недели, с 14 по 27 декабря, через МАПП Пограничный проследовало почти 4,3 тысячи автомобилей (с 30 ноября по 13 декабря — 3275 автомобилей).

Через автомобильные пункты пропуска в Приморье из Китая в основном ввозят хозяйственные товары, продукты, овощи и фрукты, технологическое оборудование, игрушки, обувь. Из России в Китай поставляют соевые бобы, кедровые орехи, пиломатериалы, мороженую рыбопродукцию и живых крабов.

Сюжеты:
Приморье
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