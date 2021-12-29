Приморские инвестпроекты оценят в Сочи

Приморье будет представлено в деловой программе Российского инвестиционного форума (РИФ), который пройдёт с 17 по 19 февраля 2022 года в Сочи на территории «Сириус».

Региональные власти сегодня активно готовятся к Восточному экономическому форуму, который традиционно пройдёт во Владивостоке в сентябре следующего года на острове Русском, поэтому край пока не заявлялся на участие в сочинском форуме. Однако, как заверила директор департамента по привлечению инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов инвестиционного агентства Елены Демиденко, делегация от Приморья, скорее всего, поедет, так как мероприятие считается главным региональным форумом страны и ключевой площадкой для обсуждения реализации национальных проектов. В прошлый раз приморские проекты вошли в десятку лучших. В 2019 году Приморский край был представлен не только в рамках деловой программы, но и впервые была организована работа стенда региона с презентацией проектов. Сразу два из семи привезённых из Приморья инвестпроекта попали в десятку лучших. Это завод по производству пенокерамических плит «Изолайт». И проект по созданию горнолыжного комплекса «Белая гора» в Арсеньеве — инициаторы проекта модернизируют горнолыжный комплекс на горе Обзорная. По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, за 20 лет форум в Сочи приобрёл уникальный вес и опыт. РИФ формирует пространство доверительного взаимодействия между бизнесом и властью для обсуждения и принятия конкретных инвестиционных решений в субъектах России. На данный момент своё участие уже подтвердили 60 регионов. К работе приглашены несколько тысяч участников, более 500 спикеров и модераторов, более 1 тысячи представителей СМИ. — Ожидается, что все примут участие, — заявил вице-премьер. В повестку форума от региональных и федеральных органов власти поступило более 200 предложений. В программе — более 40 сессий по пяти национальным целям. Поступило уже несколько десятков заявок от ведущих российских компаний и корпораций. Мероприятия пройдут как в офлайн-, так и в онлайн-формате. Стоит отметить, что согласно результатам профильного исследования аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», подсчитавших изменения делового климата в регионах по пяти параметрам, Приморье удостоилось лучшей оценки и вошло в ТОП-5 самых инвестпривлекательных субъектов. По мнению краевых властей, такая оценка федеральных экспертов еще раз доказывает правильный выбор стратегии по улучшению бизнес-среды на территории Приморья. Справка «РГ» Российский инвестиционный форум — ключевая площадка для обсуждения реализации национальных проектов, наращивания экономического потенциала и демонстрации инвестиционных возможностей субъектов РФ с целью обеспечения благополучия и достижения нового качества жизни граждан России. Форум проводится при участии председателя правительства России Михаила Мишустина.

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